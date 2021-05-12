開心果綠 三文魚色 復古表大玩顏色配搭

提起Breitling，最深入民心的是Chronomat和Navitimer系列，前者以自動上鏈計時為重點，後者則是航空計時表款式。但自從品牌2017年易手以後，產品取向有非常明顯的分別，由以往着重粗獷陽剛的設計，變得更講究設計品味。以往經常聽人形容Breitling的腕表「足鋼水」，指其表殼物料重甸甸夠分量，但今時今日大家看品牌的腕表，更喜歡的是它的設計細節和背後的故事，而Premier Heritage系列正是向其歷史致敬。

斯文表款配罕見開心果綠

Léon Breitling在1884年創辦品牌，隨後為簡單定時器／測速計申請了專利，可測量15至150公里／小時之間的任何速度。此項發明在品牌1906年款的Vitesse懷表中出現。到1915年，其兒子Gaston在一款計時表的2時位增添獨立按鈕，此項創新功能將啟動、暫停和歸零功能從表冠分離，令運動計時更為實用。

後來Gaston的兒子Willy在1934年為位於4時位置的第2個獨立計時按鈕申請專利，自此成為現時計時表配置的基本設定。Willy設計的Premier系列首次面世是在1940年代，今年推出的新一代Premier腕表名為Premier Heritage，共有6款腕表，計時表、Duograph腕表、Datora腕表各兩枚。

與1940年代表款一樣，40毫米Premier Heritage腕表同樣採用手動上鏈機芯。Premier Heritage計時表款搭載以品牌自製01自動機芯為基礎製作的B09手動機芯，兩種款式分別為精鋼材質配搭搶眼的開心果綠表盤，18K紅金材質配搭銀色表盤。東方表行大中華區市場推廣部主管曾子禧形容：「今年流行不少綠色腕表，但不同品牌對綠色看法也不一樣，此計時表款中的開心果綠比較少見。Premier系列一向給人斯文的感覺，這一枚既有vintage元素，呼應1940年代設計，顏色亦有趣，而40毫米直徑適合大部分人的手腕，尺寸較小容易配襯西裝。」

精鋼版手動追針 性價比高

Premier Heritage Duograph腕表尺寸則為42毫米，有藍色和黑色兩款表盤，分別搭配精鋼和18K紅金表殼。Duograph代表雙追針功能，是製表工藝最複雜的功能之一，透過兩根重疊放置的計時指針，佩戴者可同時測量兩個不同時間。此複雜功能由品牌自製B03自動機芯為基礎的B15手動上鏈機芯達成。曾子禧說：「Breitling的追針款一向不多，而市面上手動機芯追針表的品牌也少見，Duograph精鋼版本定價非常吸引（$75,000），性價比高。而Datora腕表的三文魚色表盤顏色特別，近年也有品牌推出，其月相功能設計感覺更傳統，但相比起來就較難配襯。」

Premier Heritage Datora腕表直徑同樣是42毫米，備星期、日期、月相顯示，搭載品牌自製B25機芯，兩款腕表分別為銅色（坊間一般稱為三文魚色）表盤配搭精鋼表殼，銀色表盤配搭18K紅金殼。各款腕表均用上阿拉伯數字時標設計、復古風格指針以及縫線同色系半啞光鱷魚皮表帶，並經瑞士官方天文台（COSC）認證，防水性能達100米。

進軍時尚手機遊戲 互動體驗

除了以功能為賣點的一系列計時腕表，Breitling亦沒有忘記女士。品牌近年開始推出一些限時生產的腕表系列，靈感像時裝界的capsule系列，例如最近推出，特別為女士而設的Chronomat Automatic 36 South Sea自動腕表。3款腕表分別以米色、午夜藍、薄荷綠3款特殊漆面表盤為主色調，搭配同色鱷魚皮表帶。金色刻度和指針醒目，配搭鑲鑽時標和彩色寶石表圈。此腕表亦跟全球首款奢華時尚手機遊戲DREST合作，玩家扮演時尚造型師，從全球200多個時尚品牌中挑選服裝和配飾配搭。Breitling早前在遊戲中舉行「Breitling–DREST Mood Board challenge」比賽，以Chronomat Automatic 36 South Sea腕表為主題，讓玩家在遊戲中接觸腕表，帶來有趣的現代互動體驗。

● 互動AR

3D戰機 呼應歷史

Breitling新店位於中環娛樂行地面，設計以城市工業風為主，並首次加入擴增實境（AR）互動元素。當顧客走進店內，把手機鏡頭對準Curtiss P-40 Warhawk（寇帝斯P40戰鷹戰鬥機）的塗鴉磚牆時，便會連結到社交平台上的濾鏡特效，戰機會以3D動態形式展現在手機畫面上，用戶可拍攝影片或相片再分享到社交平台。在Warhawk飛機誕生的同期，Willy Breitling成立了「Huit航空部」，在1938年至1944年為英國皇家空軍和其他空軍提供機載計時器，此濾鏡正是呼應這段歷史。（圖7）

查詢：2543 9810

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪、陳瑞麟

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