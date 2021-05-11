童途有「理」：學行車真係學到行？

幼兒自從學會坐起後，會更偏好直立的姿勢，以便觀察周圍的事物。他們對身邊的環境感到好奇，學行車令幼兒有獨立自主的感覺，能自由自在地前往不同的地方探索，接收更多不同類型的視覺資訊，從而刺激認知發展。同時，將幼兒放在學行車內，家長便可以抽身處理家務和其他事情，這是很多家長喜愛用學行車的原因。然而，學行車卻不利於幼兒的體能發展！

反礙體能發展 肌力不足易失平衡

學行車，實際是被用作「坐行車」，幼兒坐在學行車內以腳尖發力撥地推動車子前進（圖二），使幼兒的重心長期前傾及不斷強化小腿肌肉，令阿基里斯腱和小腿肌肉縮短，導致將來在走路時出現腳尖步行、腳跟不着地及向前衝等毛病，幼兒容易失平衡而跌倒，令學習走路更困難。

再者，學行車有支架支撐，幼兒坐在學行車內所謂「行走」，完全不需用到正常學行時所用到的大腿肌力、核心肌群及四肢協調，弱化了幼兒下肢的力量及平衡力。一旦離開學行車，幼兒便沒有足夠的能力自己走路。走路除了需要雙腳的力量，也需要平衡力和不同肌肉群組互相協調，這些都不是坐在學行車上步行訓練得到。由此可見，學行車無助幼兒學行之餘，反而更有礙他們掌握走路所需要的能力。

地面活動更利發展

幼兒使用學行車，會減少他們練習爬行、自行坐起及站立的機會。不如多讓幼兒在地面活動，自由活動身體的每一部分，亦能刺激腦部發展，思考及計劃如何運用和協調身體移動至目的地，如爬行、翻身滾動、扶着家具、坐着挪動身體等，動作更多元化，這些全是幼兒準備開始走路、在學行車內學習不到的必要技巧。家長可以考慮以網牀或在地上鋪上地墊，配以防護圍欄來代替學行車，為幼兒提供安全的空間去發展體能。（圖三）

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：胡凱菱（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介﹕香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第345期]