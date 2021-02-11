親子筆陣．教大GPS：「文化回應」豈止少數族群適用

在「文化回應」的意思中，除了包含文化相關，亦包含「文化合適」（culturally appropriate）。因此，在多元文化教育中，除了參照族群的文化知識，亦需要考慮他們已有的經驗及表現風格，以協助少數族群幼兒學習。那麼，文化回應教學是任教少數族群的專屬取向嗎？非也！非也！

教學應配合幼兒背景

筆者認為，雖然文化回應教學乃多元文化教育發展出來的一種教學實踐取向，但該取向亦值得任教本地主流幼兒的教師們思考，套用於本地的主流教學中。既然文化乃由一群人所共享，並結合起來構成一種生活模式及習慣，作為教師便需要考慮正任教的該群幼兒之家庭背景及生活模式。

筆者曾遇上一名教師，本來在高社經地位的幼稚園任教多年，因有意為弱勢社群服務而轉職到一間服務基層的幼稚園。然而她的教學內容取向，並未能充分涵蓋該社群的「文化合適」。就以講解交通工具主題為例，她以一貫的教學模式分類為海、陸、空作介紹，講解時根據自己以往的經驗，把教學重點放於海上的遊艇、陸上的私家車及空中飛機上的經驗。然而，對於一群弱勢社群的幼兒，這些經驗暫時似乎遙不可及。

應選渡輪定遊艇？

因此，在文化合適的原則下，教師應調整教學內容的重心，貼近幼兒生活直接相關的經驗為先。教學課程可以全方位，但大前提是幼兒對直接相關的內容已有一定的認識及了解。以上述情况作例子，教師的課程編排如果先介紹天星小輪、港鐵及機場的設施，相信會比較貼近該社群所共享的生活模式及習慣。

當我們主張多元文化教師應把教學重心放在幼兒的「有」，而非「無」上，以肯定少數族群獨有的文化背景和特色，任教本地幼兒時，亦應細緻地覺察、感知、理解及分析其家庭背景因素對幼兒學習歷程中產生的作用，配合幼兒的學習模式和經驗。

文：馮詩韻（香港教育大學幼兒教育學系講師）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第345期]