媽媽維特：允許自己當個輕鬆媽

以往很少意識到，自己常常付出比一般人多的力。最近仔細審視自己和對照別人，才赫然感到，我原來是那麼的認真拼勁。這大概源於一個自幼根深的信念：人生一切得來不易，「世界不會照顧我」，唯有拼勁全力，才能確保不出岔子，免卻內心恐懼。勤奮不是為了成就，只是為了周全照顧自己，為了安心。

長大後，我不自覺的成為一個追求周全照顧的人，最初是照顧漸老的爸媽，後來是孩子。像很多人一樣 ，當我有所愛的人，很自然的會希望他們有最好的事物——雖然沒掛在口邊，其實我一直都這麼做。結果大家都很幸福，只是累壞了我。

想送上最好 卻累壞了自己

從前，我自以為和別的家長不同，不看重孩子的外在物質或成績表現，認為毋須為他們鋪就一條平坦康莊的大道。但現在回想，其實我都一樣想給予子女最好的，只不過「最好」的定義跟別人不盡相同。我眼中的「最好」，是全力關注和引導孩子，讓他免於心靈匱乏或傷痛，快樂成長。為此我拼勁學做一個「最好」的教養者，不斷尋「道」，從小兒推拿、行為對策、條件獎賞，到認識情緒、感統失調、執行能力、心智解讀，以至兒童為本遊戲治療。

我不斷摸索和調整，尋找心中的理想。我看到傳統學校制度對孩子個性的抹殺，而在家自學（home schooling）的自主、自然學校的人本、華德福教育的心靈滋養，都令我十分嚮往。無奈現實所限，我沒足夠的家庭資源支持實踐，最終還是借助現存主流制度，為孩子選擇較關愛和以學生為本的普通學校，信任學校的帶領。

為所愛送上最好，是一份發自內心的愛，我無意否定當中價值；關鍵是，會否為了「最好」而勉強自己，當無法給出「最好」時，又會否留下遺憾、自責。事實上，當現實中無法給予我心目中的最好，難免會覺得可惜，甚至擔心孩子因而失卻「最好的成長」。

傷痛亦有價值

然而，什麼是「最好的成長」呢？生命只有一個「最好的劇本」嗎？一個心靈稍缺滋養的童年，就一定是匱乏的生命嗎？我發現，自己為孩子定了一個有很多必然的劇本，但其實是我的劇本。我害怕孩子傷痛，更害怕傷痛是由自己導致。每當孩子觸發我情緒暴走，我都為說了傷害孩子的話而自責不已。如今我卻想，哪個孩子會完全不帶傷痛地成長？傷痛不是也有很大價值嗎？我自己不也是這樣成長過來嗎？人無完美，我再努力也會做得不夠好。正如我能接納父母的限制，原諒他們留給我的傷痛，為什麼害怕孩子不能同樣接納我呢？

我鄭重告訴自己，「我允許孩子帶着我的傷痛成長」、「我允許自己不能給予孩子最好的」，「我信任孩子在任何社會狀况下都可以好好成長」、「我尊重他們自己的生命路程和步伐，儘管那未必是我所期望」。我漸漸領會到，不一定要汲汲營營，可以輕鬆順勢而為，接受那偉大神聖的安排和供給。這個世界並非「不照顧我」，而是「為我而預備、會照顧我」，對我孩子也一樣。兒孫自有兒孫福。每個安排，都有上天的美意。

文：葉杏麗

作者簡介﹕思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第345期]