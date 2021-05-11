日式育兒記：日本小學文化衝擊

高個子卻坐前排？

MJ身高130cm，作為小一生其實真的很高，甚至是全級最高。然而他第一天回來告訴我，他的座位在班房中間第1個，正正在教師桌子前面。我心想是否他做了什麼事得罪教師，要罰他坐在第1個？後來忍不住問日本媽媽好友，原來日本公立學校都依據學生名字的50音順序來排座位，而MJ名字的首個拼音是な（na），結果排到第4行第1個位，小學6年都會這樣安排。而且日本小學的班主任簡直像超人，要教全課（日文、數學、美術、音樂、體操）之餘，還要管理班房秩序，接見家長等，全部一腳踢，跟香港小學的制度很不一樣。

手帕帶2條

去日本旅行時，大家應該也發現廁所洗手盆旁邊沒有擦手紙供應，因為日本人真的每個人口袋裏也會有一條手帕或一包紙巾，洗手後用來擦手，原來這是從小培養的習慣。其實打從幼稚園，教師已經叮囑家長每天也要放一條乾淨手帕及一包tissue在口袋裏，但原來小學生要帶兩條手帕，一條是平時洗手後用來擦手，另一條放在「給食袋」裏，專門在午餐時用來擦手，教師吩咐一定要分開使用。

準備給食袋

日本公立小學全部也有「給食」供應，即由學校供應午餐。學校每個月也會派發午餐表，家長需按照表上的日子查看該天是不是「筷子日」而為孩子準備。此外，每個學生也要把筷子、口罩夾、手帕、午餐巾（一定要燙好）放在特定尺寸的袋子裏（圖1），然後掛在書包旁邊。

通宵貼名字

其實在幼稚園時，我已經習慣了將所有小朋友的用品都貼上名字，真的是「所有」——例如一盒12支木顏色筆，是每支也要貼上名字。去到小學時我已有心理準備，但不知道原來每個學生也要買一套「算數set」，裏面有超過200件大大小小的數學教材，大至紙張，小至錢幣、小棒等微細配件，家長也要統統貼上名字，一件不留，我真的貼到通宵達旦。（圖2）

文：椰菜媽

作者簡介﹕新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第345期]