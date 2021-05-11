半職爸爸：為何不先有《假教科書法》？

華盛頓砍櫻桃樹 騙多少學生

這真是一個教案，讓我們知道，教科書或者學校教授的東西，可以如何錯誤而長時間沒有人驗證。小學時讀華盛頓砍櫻桃樹認錯的故事是假的，貝多芬為盲女創作《月光曲》大概也是「文人多大話」的傑作。

中國人民教育出版社2001年出版的教科書，收入了一篇名為《悲壯的兩小時》的文章，內容講述前蘇聯太空人科馬羅夫在1967年返回地球時，因機件失靈，面臨無可避免的墜毁命運。臨死前兩小時，他向正在收看電視直播的妻子和女兒告別。「女兒，你不要哭。」「我不哭，爸爸。你是蘇聯英雄。我只想告訴你，英雄的女兒，是會像英雄那樣生活的！」「……告訴爸爸你長大了幹什麼？」「像爸爸一樣，當宇航員！」

當然，除了科馬羅夫遇難這個事實，失事穿過大氣層的太空船竟然還有長達兩小時的通話時間、蘇聯電視直播和所有對話，都是錯誤的和虛構的。

如果世上有所謂《假新聞法》，那麼，我的疑問是，為什麼世界上不是先應該有所謂《假教科書法》？原理上，許多地方的教科書，經過重重審批，理應正確無誤，可是，事實證明，教科書並不神聖，所記載的，和世上所有其他刊載物一樣，都會出錯，包括翻譯錯誤、文句錯誤、認知錯誤，以及各種各樣無心之失和有心之失。

資訊接收不受阻 才是打假基礎

我無意嘲諷教科書，正如新聞報道偶然會出現「死者在家中走來走去」那樣的「神句」一樣，是人類的悲哀，本身雖可笑，但更應該得到的是憐憫。想指出的是，我們沒有能力確保教科書和所有新聞真確無誤，更何况，有些情况，「正確」和「錯誤」只是有權操弄一切的人的偏見。對抗「假教科書」或者「假新聞」，最佳方法是提醒那些受眾，教科書、新聞和官員講話，都不一定是真相或者是全部真相。俗語說，盡信書不如無書，這句話我不同意，因為我們可以既不盡信書，又可以盡量保留更多的書，這些書可以記載不同甚至相反的內容和觀點。我們不能因為害怕有人「盡信書」，就主張「無書」更好。

接收的渠道夠多，接收的來源不受阻礙，這才是我們不受「假新聞」或「假知識」蒙蔽的基礎。

文：張帝莊

作者簡介﹕資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。

既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第345期]