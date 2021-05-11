小學雞媽媽：百年兒童敘事

被成人利用的兒童命運

說穿了，兒童從不止是客觀存在，而是成人和兒童關係互動的結果——譬如說，殺嬰曾經是合乎道德的人口控制方式，兒童是提供勞動力的「小大人」，「增產報國」是戰時口號。到後來，「永遠的兒童」何時成為夢想一種？醫療進步如何改變兒童的命運？變身為「保護和教育的對象」的兒童該由誰負責？兒童在21世紀如何被數據化？他們作為「權利主體」的思考可曾真正扎根？

書中討論角度如斯豐富，小小專欄只抽取一個小節分享：「法西斯主義與兒童的大合唱」。

本田和子寫道：「法西斯主義對『童心』的利用非常巧妙。他們在兒童的樸素特質及健康野性上大作文章，把孩子們塑造成無畏無懼的勇敢戰士。另一方面，他們也經常將象徵純粹、被理想化了的『童心』，放到他們所揭示的目標，例如為了祖國這個目標，他們可以很輕易地動員孩子們全心全意的獻身。」

充滿鬥心的「無垢戰士」何止一例？書中列舉如下：

二戰期間，參加「希特勒青年團」的德國孩子，舉發猶太人和密告藏匿者的能力遠超大人……

日本孩子高唱「我日本乃神之國」，不少自願當少年飛行兵，以「戰死沙場」為光榮夢想……

文化大革命時，暴虐行止的紅衛兵大肆舉發學者專家，斷送了很多知識分子的性命……

點起家中那盞燈

本田和子以「洗心」而不是「洗腦」，來形容這些國家惡行，因為唯有孩子們年幼純潔的心靈，才是動員的最佳選擇。「只有一小部分的孩子，因為來自有批判性的家庭，父母基於良知暗中譴責國家政策，並藉由給予特殊的資訊來培養孩子有別於他人的判斷力。」

舉目無光時，更要點起家中的那盞燈。縱使多微弱。

最後容我引用真美的一句話：「而當我們都願意從兒童的視角出發，去瞭望他們的未來時，那每一個降生於世的孩子，也才有機會走出千年百年的魔咒，不再受到來自成人世界的任何一丁點的傷害……」

文：蘇美智

作者簡介﹕家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第345期]