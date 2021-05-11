升學攻略：幼稚園及小學篇．性格外向 宜選「以兒童為中心」幼園

答◢性格外向的小朋友宜選擇一些「以兒童為中心」而不是「以教師為中心」的幼稚園。以下幾所幼稚園，是本人參考教育局質評報告後，給予較高評級的：A++包括明愛凌月仙幼稚園、香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校；A+包括嘉諾撒聖心幼稚園、聖士提反女子中學附屬幼稚園。以上全都是「以兒童為中心」學校，值得考慮！

聖心按能力編課程 較合靜態幼童

問◢你好，我孫女今年9月將入讀K1，已獲銅鑼灣聖保祿幼稚園及嘉諾撒聖心幼稚園取錄。她性格較偏向喜歡靜態活動，如閱讀、藝術創作；有好奇心，亦好玩，想請問哪一間學校較為適合？

答◢兩所幼稚園都非常受家長歡迎，嘉諾撒聖心幼稚園「按照幼兒的能力、生活經驗及學習興趣編制適切而均衡的課程」；而聖保祿幼稚園則以「多元化教學策略，培養幼兒主動學習能力和喜愛學習態度」。前者「以兒童為中心」，後者培養兒童主動學習態度。你孫女偏向靜態，似乎聖心比較適合她。

博直資可選聖瑪加利大

問◢我們居於黃竹坑，小兒現就讀蘇浙小學暨幼兒園（本地）K1，但剛收到聖瑪加利大幼稚園（跑馬地）K1學位，請問應留在蘇浙還是選擇聖大呢？小兒性格外向（坐不定），愛說話（但在陌生環境會害羞），學習亦快。我們心儀直資小學，因為南區校網沒有太好的小學。

答◢論名氣，兩所幼稚園不分伯仲；論特色，蘇浙用普通話教學，並重視英語；而聖瑪加利大則以兒童為中心，每年畢業生獲派官津名小學如瑪利曼小學、聖保祿天主教小學極多，直資私立小學亦不少，去年校網便透露有不少學生考到高主教書院小學部、聖士提反書院附屬小學及救恩學校。因此，如想一勞永逸，可選蘇浙；如博直資，可考慮聖瑪加利大。

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第345期]