小手作：玩創手指木偶 啟發解難能力

文︰顏燕雯

在人來人往的銅鑼灣商場內，透過櫥窗可以看到一間店舖內有小朋友在做手工。這間專門教授客人DIY禮品的WeMakeGift，同時設有小朋友課程，大部分適合3至12歲小朋友參加，這裏的導師主張給小朋友嘗試運用不同藝術材料和方法創作，除了指定的製作步驟，絕對不會硬性規定他們用什麼色、剪貼在什麼位置，藉以啟發其自由創作及解決問題能力。而當創作過程中遇到困難時，導師便會逐步引導小朋友想出方法，以完成他們自己滿意的作品。

隨孩子喜愛創作

此外，上課的模式家長都有選擇。如果小朋友有興趣嘗試不同類型的手作品，可以報讀每月4堂、每堂1小時的常規班「多元化美術課程」；如果偶爾想玩一次，又或者很喜歡某個手作，便可按喜好選擇作品，利用一堂或兩堂時間去完成。例如今次小朋友所示範的手工既是一次的課堂，也納入在常規班內，家長可以選擇一堂時間完成的「馬仔獨角獸手指木偶」或「配對遊戲」，亦可以參加兩堂，完成一整套手指木偶加配對遊戲手工。

■INFO

馬仔獨角獸手指木偶+配對遊戲

對象：3至12歲

費用：馬仔獨角獸手指木偶（$380/堂)；配對遊戲（$380/堂），每堂約1小時

地址：銅鑼灣皇室堡3樓306號舖 WeMakeGift

查詢：5606 6019（WhatsApp）

[Happy PaMa 教得樂 第345期]