家家有禮：跟着人氣粉紅豬去野餐

去郊遊當然少不了可愛的野餐用品，置富Malls聯同人氣角色Lulu The Piggy便為大家帶來粉紅色系可愛的野餐小物，「置富Malls X 罐頭豬LULU PIG-NIC野餐豚」包括「PIG-NIC保溫便當袋」及「野餐隨行杯連杯套」，而午餐肉精靈Lulu豬也換上全新形象，分別戴上米白小花環及旅行草帽，秒變飄逸花仙子，與大家來個溫馨野餐之旅。

只要在置富Malls旗下商場消費滿指定金額，即可於不同時段換領不同的野餐萌物，每款數量有限，記得把握機會趁早把它帶回家。

◆「PIG-NIC保溫便當袋」、「野餐隨行杯連杯套」換領詳情

日期：5月15日起及6月12日起

方法：Fortune +會員凡於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿指定金額（當中需包括指定金額電子貨幣），即可換領，換完即止

網址：www.fortunemalls.com.hk

■送PIG-NIC保溫便當袋

置富Malls送出PIG-NIC保溫便當袋予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：5月18日，送禮詳情看另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第345期]