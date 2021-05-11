中西區funny school「勝」價比高

六成非華語學生 主科英語授課

盤點中西區二線學校，有「平民國際學校」之稱的香港潮商學校（下稱潮商）值博率高，升中成績也不俗。由於該校有約六成非華語學生，因此學校的主科，包括英文、數學和常識，均以英語授課，並採用英文課本。「所以我們華語學生的英語水平很高，尤其說話和聆聽方面，因為平日同學們之間都是以英語溝通。」校長詹漢銘說。

潮商創校98年，遷至薄扶林道校舍也有60年，熟悉此區的家長，相信也聽過它曾是「中西區4寶」之一，但自2009年詹漢銘出任校長後，他銳意革新，參考國際學校的教學模式，把學校打造成funny school，遂逐漸得到家長的認同，成功「脫寶」，這個可從它的收生人數得到證實，「學校以前每級只收到2班學生，但8年前開始，我們小一慢慢擴至4班，到目前各級都開足4班，四年級更有6班，已經用盡全校26個課室」，詹漢銘更透露，有幾名學生是來自天水圍、青衣和離島。

2周「期中休假」 走出課室研習

每個家長，總想替子女找間「好」學校，但「好」的定義，每人不同，在詹漢銘眼中，能夠讓學生喜歡上學、享受學習、保持童真心境的，就是好學校。潮商走funny school路線，全年4測2考（一年級1考），一、二年級其中一次測驗更採用攤位遊戲形式，學校又設2星期「term break」（期中休假），把學生帶出課室，透過專題研習，汲取更多課外知識。但不催谷不代表學生成績不行，近年該校都穩定地有升中的學生被派往英皇書院、聖若瑟書院、聖士提反女子中學、英華女學校等傳統名校。

值得一提的是，潮商是一間財力十分雄厚的學校，辦學團體香港潮州商會投放給學校的資源，多得令人咋舌。早在9年前，潮商已經快人一步，花逾百萬元在全校課室安裝電子白板，太空艙設計的STEM課室又要百多萬元，2018年更帶了10個學生到哈薩克交流，還斥資120萬元找ViuTV拍成電視節目，亦預算暑假用130萬至140萬元豪裝學校圖書館……詹漢銘一臉自豪說：「感謝辦學團體、校董會的支持，我來當校長12年，未試過想做的工作，因為無錢而做不到！」

■家長心聲

「國際學校」語境 提升英語能力

Jessica一家住西營盤，但當年長子卻跨區派到16網（東區）的小學，她便帶兒子來潮商叩門，而幼女雖獲私校取錄，惟最終也隨哥哥在潮商讀書。Jessica形容，兒子4年來，都享受着「國際學校」的語境培育，孩子說得一口流利英語，「他初小時，跟我們去台灣旅行，最深刻是他在巴士上，全程跟外籍人士用英語交談，非常有自信」。她補充，不少人對非華語生有誤解，但其實他們十分單純和主動，一對子女的校園生活很愉快。另一名家長Eva，兩名女兒也是從傳統學校申請來潮商插班的，相比下，她認為潮商學習氣氛較輕鬆，壓力不大。不過，她提醒，在現行機制下，潮商的非華語生的派位優勢較華語生強，他們派到band 1中學的機率較華語生大，但本地家長也不用愁，「即使派band 2學校，很多也入精英班，始終我們學生的英語水平較高」。她透露，長女目前在區外的直資學校念中二。

[Happy PaMa 教得樂 第345期]