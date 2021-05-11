選校策略：小班教學易「出線」 博入名校網中學

文：沈雅詩

說到城中公認的名校網，九龍城區41校網肯定上榜，區內傳統名校林立，不少家長趨之若鶩。但假如你們一家並非住在41校網，孩子無「世襲」關係，父母亦非在心儀學校任職或當校董，那孩子便只可靠在「自行分配學位」和「統一派位」的甲部，跨區選校。不過，每年能夠循此途徑高中名校的，又有多少個？

挾band 1生身分選校

若家長心意已決，一定要把子女送入41校網的話，或許就要兵行險着，另闢途徑。建議可考慮報讀一些進可攻、退可守的二線學校，皆因在現行的升中遊戲規則下，不論孩子讀哪一間小學，只要校內成績出眾（理論上是全級排名最前的三分之一），他便屬band 1組別的學生，升中選校時和其他名校生享有同等優勢。試想，你的孩子在「高手林立」的名牌小學名列前茅容易些，抑或在整體實力平均的二線小學較易「出線」呢？

在九龍城嘉林邊道的耀山學校（下稱耀山），近年就被不少外區家長視作進駐41校網的「踏腳石」，校長石禮仁見怪不怪，「每年都有若干跨區學生，包括住大埔、粉嶺的走來叩門想插班，家長講明來意的，說看中KL3（九龍城區）的中學校網，想幫子女爭個band 1位」。他也答得坦白，「我們一級得一班，收盡27人，競爭對手就是這麼多，只要孩子考到前幾名，去到band 1中學的機會便很大」。石禮仁透露，該校每年都有小六學生派往喇沙書院、九龍真光中學、何明華會督銀禧中學、東華三院黃笏南中學等受歡迎的中學，打破只有一線小學才可與一線中學結連的迷思。

名校生插班 重拾信心

然而，即使在小一時把孩子送入名校，又是否代表他已經坐上「直通車」呢？石禮仁指出，因抵受不住學業壓力而中途「跳車」的，大有人在。於是兜兜轉轉，又來到他那間毫不起眼，甚至被形容為「寶校」（意指弱勢學校）的學校「療傷」，反而休養生息過後，又可再振翅高飛。

「我有幾個學生，都是在三、四年級由附近老牌名校轉來插班，由最初『頭耷耷』到之後重拾信心，每年考第一，去到升中時，有部分學生會選擇返回原先學校的中學部跟昔日的同學再一決高下，當然，亦有些覺得當年的打擊實在太大，縱然今天成績達標，也寧可選擇去其他band 1中學。」

師生比例1:8 充分關顧學生

對於「寶校」兩個字，石禮仁未言抗拒，只是略作補充，「我會說，耀山視每個孩子也是『寶貝』，每個學生在這裏都有發光發亮的機會；對家長來說，耀山也是一個『寶藏』，因為我們對孩子的關顧度很高」。學校行雙班主任制，師生比例1:8，一至四年級各科課堂都有教學助理，每個學生都會得到充分的關顧。

■家長心聲

一人一職 改善學生短處

家住牛頭角的鄭太，育有3名子女，但念小一的幼子俊賢卻沒有「世襲」兄姊在原區的學位，反而在「自行分配學位」階段，跨區報考耀山，「因為這個兒子的專注力稍遜，很難得這間學校行小班教學，一級得一班，師生比例很理想，相信競爭壓力會比傳統學校小，他會讀得開心些 」。另一個耀山的學生家長吳太，5年前亦因類似理由，讓兒子子淳由新蒲崗跨區來耀山讀書，她說，子淳在這裏成長，變得愈來愈懂事，「學校重視每個學生，會因應他們的長短處安排『一人一職』。子淳身材高大，多數做『黑板長』，負責擦黑板，亦試過做『司令長』，上下課叫同學『起立』，老師想訓練他專心些」。看來，耀山除了適合進取型的家長，重視師生關係的家長，亦大可考慮。

[Happy PaMa 教得樂 第345期]