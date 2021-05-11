知多啲：「當票字」加密 好爸媽「當仔」

徐振邦解釋，這是當舖行內人寫在當票上的專用字體。以前當舖「認票不認人」，把當票內容用較難辨認的「當票字」加密，以免其他人拾去當票前來贖走物品。

2.當舖內有什麼崗位？

從最低的崗位順序向上是：後生，即負責打掃、執貨、包貨等雜務；摺貨二、摺貨頭，即負責接收和保管當物；票枱，即負責出票、點算當日生意等；幫櫃，負責輔助櫃面；櫃面，又稱「二叔公」，即在櫃枱做典當、檢查貨品、訂價議價等；再向上就是經理和老闆。陳先生回憶，他在2000年初入行的時候，從後生做起，那時需輪流在店內留宿，看管貨物；但現時當舖人手普遍已精簡了很多。

3. 什麼是「當仔」？

原來在以前曾有「當仔」的風俗，父母怕子女養不大，便把他當給當舖，猶如把子女託付出去。父母每年付給當舖「利息」，直到子女18歲長大成人。徐振邦說：「父母定時定候去送禮、送水果，過程中家人和當舖建立了十幾年的友誼。」

4. 哪款勞力士腕表最值當？

勞力士腕表是當舖其中一個最受歡迎的典當物，因為它保值。陳先生表示，運動型的勞力士表在二手市場中最受歡迎，其中Daytona系列的冰藍色表面最貴，二手市場價格70多萬，在當舖可以當到50多萬。

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