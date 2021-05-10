姿治通鑑：日上一兩層樓 打好膝根基

久坐後站起疼痛 晨起關節僵硬

另外，久坐後站起的過程出現疼痛，或是早上起牀時關節僵硬，也是膝關節退化患者的常見徵狀。嚴重退化性膝關節炎患者，日常活動大受影響，行平路也不能走遠走快，上落樓梯斜路更會因為刺痛而「發軟蹄」，影響平衡力或增加跌倒風險。

透過膝部X光片檢查可見，膝關節退化患者的膝蓋底與大腿骨，以及大腿骨與小腿骨之間的空間會變窄，出現X形腳或O形腳，甚至骨刺。

年歲增長，難以避免出現一些退化性痛症，退化性膝關節疼痛不是一個可以完全康復的病症，但及早發現及處理，配合物理治療、水中運動、關節護理等，可幫助患者紓緩痛楚及穩定膝關節，減緩退化速度。

有些朋友家住唐樓，或出入家居樓梯是必經之路，膝痛朋友經常查問：「膝關節退化，是否應完全避免上落樓梯？」因為上落樓梯對膝關節有壓力，如膝關節退化以致上落樓梯有疼痛，可多用扶手協助，兩步一級，「好腳先上、痛腳先落」，可稍為減輕膝部壓力。

好動消防員 未到50歲要換膝

鼓勵膝關節無明顯徵狀的朋友，在日常生活可多使用樓梯，每天上落一兩層，對下肢肌力及心肺耐力是很好的訓練，強健有力的肌肉對膝關節有保護作用。但樓梯訓練不應過量，曾遇過一名患有膝痛的消防員，因為工作經常操練，休班時也多行山遠足或參與球類運動，結果未到50歲，膝關節已經退化至需要接受置換手術；另一人任職保安員，每天需要上落近40層樓梯巡樓，亦使他膝關節退化提早出現。

香港中華基督教青年會有為膝痛人士而設的物理治療及痛症評估，查詢：2783 3616。

文：黃愉豪（香港中華基督教青年會一級物理治療師）