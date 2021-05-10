吸濕產品大比併 人氣硅藻土 抽水有限小心播菌

坊間不少吸濕產品，由吸濕盒、備長炭、防潮珠，至近年流行的硅藻土地墊、硅藻土油漆。哪一種吸水力最強？

室內濕度對健康有何影響？香港大學內科學系名譽臨牀助理教授、皮膚及性病科專科醫生陳俊彥指，室內濕度太高，或令霉菌、金黃葡萄球菌滋生，若皮膚受真菌或細菌感染，會導致皮膚癬，如足癬（俗稱香港腳）、股癬等。若真菌侵蝕腳趾甲或手指甲，則有可能患甲癬（俗稱灰甲）；加上初夏暖和，皮膚油脂分泌增加，皮膚表面容易堵塞，有可能令暗瘡問題惡化。

竹炭吸味較有效

室內相對濕度維持在50%至70%會較理想，太乾燥或者太潮濕均有可能引發皮膚問題。陳俊彥解釋，室內濕度太低，容易觸發異位性皮炎（俗稱濕疹）發作。不少人以為濕疹只會在天氣乾燥時發作，惟部分濕疹患者病情會受濕度、溫度轉變影響，令免疫系統過分活躍，病情惡化；部分人皮膚痕癢感覺亦會因濕度高而加劇，故濕疹患者應特別注意室內濕度控制。

坊間五花八門的吸濕產品，有傳統有新款，誰的吸水力最強？香港理工大學應用生物及化學科技學系副教授兼副系主任容家富指，市面常見的吸濕材料，包括氯化鈣（calcium chloride）、矽膠珠（silica gel）、硅藻土（矽藻土）、竹炭及備長炭等，當中以氯化鈣吸濕力較佳，常運用於吸濕盒。氯化鈣屬化學物質，會吸收水分，慢慢變成液體，不過它是一次性材料，不能重用。而防潮矽膠珠的主要成分為二氧化矽（silicon dioxide），遇水時會吸水，以熱力蒸發當中水分便可重用。有些防潮珠吸水後會變色，是因為生產商加入銅，令顆粒吸水後呈現粉紅色，方便用家分辨吸濕狀態。而芸芸吸濕產品中，炭類產品的吸濕效能較低，「竹炭用來吸味更有效」。

至於近年大熱的硅藻土，聲稱可吸濕、抑制霉菌滋生，有何原理？容家富指，硅藻土源自一種名為硅藻的微藻類外殼；製作硅藻土，要待硅藻死後細胞質及生物材料降解，取去剩下無機硅藻殼磨成粉，再加入陶瓷粉，方可令硅藻土成形。

硅藻土比例愈高 吸水愈有效

硅藻土有速乾功效，是因為硅藻土屬多孔性質材料，水珠依附在表面並快速散開，令人有「水分消失」的感覺。容家富表示，硅藻土吸濕原理屬「物理依附」，就像海綿，水分雖被海綿吸收，但未有被蒸發，擠壓海綿會有水漏出；要靠熱力、風乾才可有效去除水分來重用。

他補充，製作硅藻土一般要加入陶瓷粉成形，故吸濕效能取決於硅藻土含量，「如果陶瓷（成分）多、硅藻少，吸濕效能會較低」。他形容，硅藻土吸濕「只是好快吸了入去，不留水迹」，但吸濕效能有限，若需要大範圍抽濕，使用氯化鈣甚至抽濕機會較有效。

文：姚穎彤

編輯：王翠麗

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