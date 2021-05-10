養生帖：產後食療調養 益氣通乳

1. 扶中湯

組成：炒白朮30克、山藥30克、龍眼肉30克

功效：益氣養血，健脾補中。用於產後脾胃虛弱腹痛腹瀉者

製法：上藥放入瓦鍋內，加清水適量，煲1小時，去渣，以之代茶飲

2. 人參歸芪豬腎湯

組成：人參5克、當歸5克、黃芪3克、淡豆豉10粒、生薑3片、豬腎2個

功效：補腎健脾，散寒通陽。主治產後腰脊痠軟，四肢關節疼痛

製法：先將腎放入瓦鍋中加水適量煮熟後，取汁500毫升，加入其他藥，先用武火煮沸，接着用文火煎40分鐘，取汁250毫升溫服

3. 通脈湯

組成：黃芪316克、當歸8克、白芷8克、瘦蹄1對

功效：益氣生血通乳，用於治療產後體虛乳少或無乳者

製法：蹄洗淨放入瓦鍋中，加水適量煮至肉爛，隔去浮油後，將其他藥放入同煎，待大火煮沸後改文火煎40分鐘，去渣取汁溫服

產後陰血驟虛、元氣虧損、百脈空虛。以虛為主，兼有瘀和痰及氣滯。產後病的預防，應注意產後調護。要留意這幾方面：

1. 慎寒溫：產後要注意保暖，避風寒。衣裝要厚薄適宜，可用艾草和薑皮煲水冲浴。

2. 調飲食：飲食宜均衡清淡而富有營養易消化之品，戒寒涼生冷及過於辛熱煎炸肥膩食品。

3. 適勞碌：產婦應保持睡眠充足，不宜過早及過度操勞；但亦需適當運動，使氣血流暢，促進身體復元。

4. 勤清潔：產婦應特別注意外陰清潔，經常擦浴及勤換洗內衣。

5. 調情志：產婦應時時保持心情舒暢，忌七情過度，耗氣動血，而發生產後病症。

文：戴菊英（香港大學專業進修學院中醫臨牀中心及中藥房註冊中醫）