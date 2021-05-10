中藥內外攻「銀屑」 清熱消斑 一抓「雪花飄」 有別牛皮癬

治療銀屑病，西醫多採用類固醇藥物，隨中醫普及，患者開始尋求中醫治療。

免疫系統自我攻擊皮膚

「李醫師，你快看看我的背上的紅斑，稍微一抓，白色鱗屑如雪花飄落，請問這是什麼？是不是牛皮癬？」俗稱的牛皮癬，正式病名是銀屑病（Psoriasis），是一種免疫相關的紅斑鱗屑性、反覆發作的慢性炎症皮膚病。患者自身免疫系統對皮膚細胞自我攻擊，導致皮膚出現大片狀的紅腫、痕癢、增厚、脫屑等徵狀。人天生愛美，皮膚出現紅斑和脫屑，自然會為身心帶來巨大傷害。

銀屑病根據臨牀特徵，可分為尋常型、紅皮病型、膿疱型和關節病型；其中佔九成以上都是尋常型，尋常型銀屑病按病情進展，可分為進行期、靜止期和退行期。

中醫治銀屑病以辨證論治、內治結合外治為原則。進行期以清熱涼血為主；靜止期、退行期則以養血潤​​燥、活血化瘀為主。皮損紅斑鮮紅處於急性期的患者，多屬血熱型，治療以清熱解毒、涼血消斑為主。皮損斑塊較厚者，多屬血瘀證，治療以活血化瘀、軟堅消斑為主。皮膚乾燥瘙癢表面鱗屑多者，多屬血虛風燥，治療以養血潤燥、熄風止癢為主。

性情急躁嗜肥甘 涼血解毒

一名年輕男性因懷疑自己患上濕疹而求醫，指兩個月前無故出現皮疹，初起於上肢，見米粒大小紅色皮疹，漸泛發至軀幹，伴輕度瘙癢，疹形漸擴大。經檢查，患者皮疹呈點滴狀，顏色鮮紅，紅疹上覆層層銀白色鱗屑，稍微一抓，鱗屑如雪花飄落，刮除鱗屑後出現一層淡紅半透明薄膜，再刮除薄膜，可見小出血點，稱為「點狀出血現象」（Auspitz's sign）。病人舌質紅、苔薄黃、脉弦滑，診斷並非濕疹，而為銀屑病（血熱證），相當於尋常型銀屑病的進行期。成因為患者素體陽熱偏盛，或性情急躁，或過食辛辣肥甘，致熱入血分，血熱發於肌膚為紅斑丘疹，肌膚失養致皮膚乾燥，疊成白屑。臨牀治法為清熱涼血，解毒消斑，內服中藥結合外治。

中藥處方：水牛角、玄參、黃連、牡丹皮、生地黃、赤芍、當歸、土茯苓、生槐花、紫草、白鮮皮、防風、金銀花、茜草根、白花蛇舌草、雷公藤

中藥外搽：黃連膏（黃連、當歸、生地、黃柏、薑黃等）

治療兩個月後，患者病情漸趨穩定；皮疹無擴大，顏色變為暗淡，鱗屑亦明顯減少，鱗屑刮後點狀出血現象不明顯，但皮膚乾燥，診斷為血虛風燥（靜止期），中藥結合針灸治療，治法為養血活血，滋陰潤燥。

中藥處方：玄參、黃連、牡丹皮、生熟地黃、赤芍、雞血藤、桃仁、紅花、麻子仁、土茯苓、生槐花、紫草、苦參、丹參、茜草根、浙貝母

針灸穴位：大椎、肺俞、曲池、合谷、血海、三陰交、支溝、風池、足三里、太衝

配合針灸 中西藥並用增療效

針灸能緩解病情、改善體質，從而達到減輕病徵，控制病情的治療目的；特別是對於病程數年未能控制的患者，針藥結合或針藥輪流使用，能有效減少單一療法產生的機體耐藥性。長期用藥物治療效果欠佳的患者，改用針灸治療後，往往能加快控制病情，快速消除皮疹和止癢。

有病人需服用西藥治療銀屑病或其他長期疾病，他們亦可選擇中西藥結合來提升療效。一般來說，中西藥要相隔1至2小時服用。

文：李遠志（香港中文大學中醫學院校友會會員 註冊中醫）

編輯：林曉慧

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