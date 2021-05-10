斷傳播鏈：等有變種疫苗先打？永遠慢一步

病毒變種 疫苗仍有效

「亞洲地區抗疫做得好，但疫苗接種速度慢，香港、台灣、中國大陸、韓國、日本、新加坡如是。」孔繁毅表示，疫苗接種率低會拖慢社會活動的恢復，當變種病毒出現時會更加危險，「我們希望減慢變種病毒登陸香港，但永遠都阻擋不了，因為新冠病毒傳染性高，唯一可以對付它的方法就是接種疫苗。當疫苗接種率高，傳播鏈就會切斷」。就算病毒出現變種，疫苗仍然有效。

到目前為止，科興疫苗仍然缺乏完整的第三期臨牀研究報告，未知能否有效對付變種病毒，亦未知抗體可以維持多久；至於復必泰疫苗，有研究報告證實，針對南非變種病毒，有近九成保護率，雖然抗體水平下跌七成，但由於本身抗體量高，數量足以維持1年。但孔認為，無論接種哪一種疫苗，都可產生中和抗體及細胞介導免疫（cell-mediated immunity）。一旦感染變種病毒，都有一定保護。

既然有變種病毒，待新一代疫苗面世才接種，會不會更「划算」？孔繁毅指出，永遠都會落後一步，追不及病毒變種，若遲遲不接種疫苗，萬一有變種病毒登陸，會成為高危一群。

香港人接種疫苗意欲低，孔繁毅認為應提供有科學根據的誘因鼓勵市民接種，例如：如已完成接種兩劑新冠疫苗並相隔14天，一旦被列為緊密接觸者，可縮短檢疫期至7日或家居隔離，以及由低風險國家入境縮短檢疫時間等。

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