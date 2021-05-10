心血管病？面癱？ 拆解疫苗不良反應因果關係

專家小組每次都指「無臨牀證據顯示事件由疫苗引起」，但很多市民都未能釋疑。究竟藥物反應因果關係是怎樣評估？

截至2021年5月2日，本港接種了逾140萬劑新冠疫苗，當中有2402宗異常事件報告。根據世界衛生組織的指引，疫苗接種異常事件（Adverse Events Following Immunization，AEFI）是指免疫接種後發生的任何醫療事件，不一定與疫苗使用有因果關係。

香港大學醫學院內科學系傳染病科主任、新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會（專家委員會）共同召集人孔繁毅表示，對於新冠疫苗常見副作用如頭暈、發燒、作嘔作悶，若醫護人員判斷為需關注的接種疫苗後異常事件，會向衛生署呈報；嚴重的疫苗接種異常事件交由專家委員會評估，包括貝爾面癱、吉巴氏綜合症、嚴重過敏反應、敗血症、死亡等。

多個案解剖發現 本身心臟健康很差

由於接種疫苗後死亡個案大都與心血管疾病有關，大家都擔心兩者有不尋常關係。孔繁毅指，部分個案在臨牀上可診斷，譬如其中兩宗是大動脈爆裂致死；至於其他死於突發性心臟病的個案，或需要經解剖、血液報告和抽組織檢查；當中有許多個案解剖後發現，死者有嚴重心肌梗塞，心血管阻塞達九成，或3條血管有七成阻塞，「他們本身心臟健康狀况已經很差，基本上不接種疫苗都會發病」。由臨牀觀察，至解剖報告、血液和組織檢查等，還要交死因庭研訊，需要多重關卡審視。

對比疾病發生率 面癱或與科興相關

另外，還可以透過對比疾病發生率來查找異常。港大正分析疫苗接種計劃前後、有接種及沒有接種疫苗人士，按年齡、性別等發病數據作詳盡比較，希望更清晰識別可能產生副作用的信號。孔繁毅指出，初步發現，面癱與科興疫苗之間可能有關聯，尤其是男性。須持續監察數個月及研究當中機制，進一步分析兩者之間的關聯。如發現面癱個案明顯較同期增加，會建議藥廠在科興疫苗指引列明面癱為副作用。

死於不同心血管病 無統一發病機制

心臟科專科醫生、香港心臟專科學院前院長李樹堅補充，全港每年約有1萬宗急性心肌梗塞及1.8萬宗中風個案，死亡率分別達兩成及一成。約七成心臟病患者病發前都沒有心絞痛，是難以預測的情况。雖然有疫苗接種者因心血管疾病死亡，但未高於背景發病率，亦未見有不尋常現象。當愈來愈多人接種疫苗，接種後巧合發病的機率愈高。再者，打針後死亡個案的死因來自不同心血管疾病，當中有中風、血管閉塞、心肌梗塞、主動脈撕裂等，並沒有統一的發病機制，因此相信這些死亡病例與疫苗接種沒有因果關係。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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