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movie chic movie style：《水漾的女人》：不要傷害水造的女人

【明報專訊】德國愛情片《水漾的女人》去年在柏林影展奪影后獎，女主角看似成熟，原來只得廿多歲，演受感情傷害的女人，一臉深邃。

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