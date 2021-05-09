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2021年5月9日星期日
星期日生活
{反歧視達人}Sisi 讀人類學看疫下維園 與外傭同坐同舞
例外日子 平常心
外賣車手的荒誕與魔幻
周日話題：印度疫情與右翼民粹
星期日現場：疫情驅使？ 港人決心「滯留」波蘭
阿貓阿狗：#108 白鷺
三松閣：父母要考牌？
圖文城市：左手運動
七情上面：同流還是拒絕合污
開門讀書：小狗、石頭和人生
同場加映：舞蹈劇場《茫然先生 Mr. Blank》 第四面牆，看見／看不見？
十二因緣：事到從前
movie chic movie style：《水漾的女人》：不要傷害水造的女人
論語‧電影：有仙則名
家明雜感：《農情家園》念親恩
影片簡評
咩世界：第191期 ／母親節
漫畫連載：That City那城 Vol. 45
星期日文學‧西西《欽天監》：星空就是星空，沒有國界的
另一個胃：長梨朱古力杏仁撻 果甜杏香 互相輝映
綠色生活：誤導研究 干擾基因 野放蘭花種禍根
社會實驗：藝術介入SEN 激發學童藝力小宇宙
無定向學堂：隔離入營清單 照顧身心靈
未來城市：七個谷針大法 港人受軟唔受硬？
movie chic movie style：《水漾的女人》：不要傷害水造的女人
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【明報專訊】德國愛情片《水漾的女人》去年在柏林影展奪影后獎，女主角看似成熟，原來只得廿多歲，演受感情傷害的女人，一臉深邃。
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{反歧視達人}Sisi 讀人類學看疫下維園 與外傭同坐同舞
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