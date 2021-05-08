迷你發光元件新技術 8K量子電視 極致細密畫質

明亮區域增1.5倍 準確呈現黑白色

早年Samsung推出量子QLED TV技術，無論精細度、對比度及明亮度都比一般LED TV出色。今年品牌的QLED技術大幅進化，最新推出Neo QLED電視系列，支援8K的包括QN900A與QN800A兩款型號，皆配備最新的量子矩陣技術Pro，可以超精細地控制LED，比起舊技術，明亮區域可增強1.5倍，更準確呈現黑、白色，對比度更高；加上全新量子Mini LED光源技術，發光元件的高度僅為傳統LED的1/40，可以讓更多LED發光元件排列在纖薄的面板上，令機身更纖薄。例如QN900A機身的厚度便只有約15mm，比上代薄了足足10mm；熒幕邊框亦只有0.8mm，幾乎是無邊框。除了機身變薄，就連外接式集線盒亦大幅瘦身，收藏於電視底座背面。

全新「大腦」 AI增強畫面細節

有出眾的熒幕，當然要有強大的「腦袋」來控制。最新的Neo量子處理器8K，擁有16種AI提升和深度學習訓練的神經網絡，以增強8K畫面的每個細節；配上量子點技術，可提供100%色域空間，於任何光暗環境下，用家都能感受震撼的色彩。

而除了8K解像度的QN900A及QN800A頂級型號外，同時亦推出4K解像度的QN90A和QN85A，同樣擁有時尚的外觀與驚艷的畫質。

打機更流暢 追蹤主體環迴聲效

電視用來睇戲外，打機享受亦很重要。Neo QLED系列不但是Xbox series X的合作伙伴，亦是首款獲德國電氣工程認證機構（VDE）認可的「高效能遊戲電視」。電視具備Motion Xcelerator Turbo+技術，可顯示高達4K 120Hz的高動態影像，亦對應AMD Freesync Premium Pro技術，可消除遊戲畫面在高速移動時的斷續或滯後，帶來更爽快流暢的遊戲體驗。另外系列新搭載Game Bar功能，一目了然顯示遊戲主機或電腦的輸出資訊，讓玩家隨時檢查輸入影像有沒有延遲、連接無線耳機狀態等，繼而隨時調整。最有趣是，電視更對應Super Ultrawide Gameview功能，玩家可以21:9，甚至32:9的超廣闊畫面來打機，玩射擊遊戲時「一眼關七」，不會錯過任何細節。Neo QLED電視的音效功能亦相當不俗，包括可追蹤主體的環迴聲效，透過機背的向上發射及側面喇叭，隨着熒幕中的主體移動，可產生有方向感的音效，更逼真震撼。至於SpaceFit聲效功能，則讓電視無論是掛牆、坐枱擺放，都可以因應環境而調節適當的音效。

Samsung Neo QLED售價：

8K QN900A：$169,980（85吋）／$119,980（75吋）／$54,980（65吋）

8K QN800A：$99,980（75吋）／$47,980（65吋）

4K QN90A：$69,980（75吋）／$43,980（65吋）／$26,980（55吋）／$15,980（50吋）

4K QN85A：$35,980（65吋）／$22,980（55吋）

查詢：3698 4698（Samsung）

文：JJ

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com