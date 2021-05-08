阻礙運動但有利體能復元 著緊身leggings 時機要識揀

踏入夏天，不少人到戶外做運動時也喜歡穿運動leggings，山藝教練陸永恩是其中之一。她認為熱天時穿著一般的行山長褲，使用如聚酯纖維等快乾布料縫製，布料沾上汗水後容易黏實皮膚，不太舒服；如改穿短褲，汗水停留在雙腿又容易引起皮膚痕癢不適。穿上具排汗功能的leggings，則可以加快排走下肢汗水。

Leggings除具有排汗功能外，有些更聲稱可提臀、收肚腩，一條款式簡單的leggings竟有收身效果？

瘦人顯線條 肥人反覺豐滿

香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲解釋，脂肪通常都較柔軟，容易受到壓力而改變線條。因此可利用高腰設計（即褲頭達肚臍或以上），加上在腰間使用較緊身的布料，為腹部提供一定壓力，以達收腹效果。她續指，具有提臀功能的leggings，褲管通常有特別設計，例如大腿位置會較窄及緊身，有助把大腿脂肪短暫推向上，移向臀部，令身段更立體。

對於這些具備收身功能的leggings，不少人，特別是「有肉地」的人可能會趨之若鶩。惟葉曉雲提到，原來提臀設計的leggings適合身材偏瘦，又想突顯線條的人。身形豐滿的人穿上，反而會進一步增添豐滿感覺。

肌肉受壓 心跳加快易攰

穿上可收腹提臀的leggings，以美麗造型示人，做運動時也格外落力。但葉曉雲提醒，這些褲子較緊身，如果做高強度運動如跑步等，可能因一時未適應而不舒服。

註冊物理治療師藍芳亦提到，穿太過緊身的leggings，可能會影響運動表現。主要原因是肌肉在受壓情况下做運動，血液可能會較平常運動時運行得快些，心跳更易加快，舉例平常跑10分鐘才覺心跳加速和氣喘，但穿上後可能6分鐘便有這感覺。

或者有人問心跳快些，豈非代表訓練強度有所增加？非也。藍芳解釋：「靠leggings促進心跳，始終不是靠自己肌肉力量，只是靠外來因素幫助，對於鍛煉肌肉耐力、爆發力及體能都沒有幫助；反倒令人更易疲倦，最終縮短運動時間。」

運動翌日穿 助排走乳酸

另一方面，過緊的leggings會妨礙靈活度，也影響發力，特別是一些爆發力大的訓練如短跑等，由於肌肉需要透過不停收縮及放鬆來發力，惟leggings太緊時，肌肉無法收放自如，阻礙用力，一樣影響運動表現。

緊身leggings雖然可能降低運動表現，但有利體能回復。藍芳補充，因為此種leggings為肌肉提供一定壓力，輕微壓力有助加速血液循環，幫助排走在運動期間肌肉產生的「廢物」如乳酸等，加快體能復元，可考慮於高強度運動後翌日穿著，但別在睡覺時穿，因睡眠全身肌肉要得到放鬆，才有良好的睡眠質素。

小腿腳腕位過緊 可致水腫

有點要留意，leggings的緊身位置應該是膝蓋以上如臀及腹部，小腿及腳腕位置不能太緊，因為做完運動後，血液循環加快了，令身體發熱，出現些微腫脹，腳掌的血液是要經過腳腕往來小腿，若腳腕至小腿位置受壓，血液恐防未能順利回流至軀幹，可能導致血液及水分積聚在腳掌，出現水腫。

■健康美態

4式結實下肢 運動後伸展添柔和感

想擁有健康美態，最理想方法當然是落力地操fit自己。註冊物理治療師藍芳推介以下肌力訓練，有助結實下肢肌肉，提升線條美，但緊記運動後要做伸展動作，否則會令肌肉繃緊，線條欠柔和感。

˙弓箭步

做法：雙手叉腰，右腳大踏步向前伸直，左腳伸直提起腳踭，向下蹲至雙膝屈曲約90度角，重複20至30次為1組，換邊再做，每邊做3組

目的：訓練大小腿肌肉

注意：雙腳約3至4步（3至4隻腳掌位）距離，腳尖朝向前；下腹收緊；動作節奏緩慢及速度平均

˙跪地側提腿

做法：雙腳跪地，小腿和大腿成90度角，左手叉腰，上身傾右至右手垂直撐地，左腳提起至跟上身成水平位置，伸直腳後收回，還原跪地姿勢，重複20至30次為1組，換邊再做，每邊做3至4組

目的：訓練核心肌肉、平衡力、臀部外側肌肉

注意：上身傾斜時要保持成一直線；撐地的手和肩膊垂直成一直線，手踭別過度伸直

˙V腿訓練

做法：躺在地上，屈起雙腳，雙手從後抱頭，蜷腹至雙肩離地，雙腳朝天伸直，再緩緩向左右兩邊張開成約90度角，隨後合上，重複20至30次為1組，共做3至4組

目的：訓練腹部、臀部及大腿內側肌肉

注意：腰背要平躺在地上，別拗腰，腰痛者可省略雙腳朝天伸直動作，直接屈腳向左右兩邊張開

˙下肢肌肉伸展

做法：右腳踏前一大步，左腳跪地，右腳膝部成90度角，重心前移至左腳有拉扯感覺，維持20秒；之後放鬆返回開始姿勢，左手從後將左腳拉貼身體，維持20秒；放下左腳，重心向後移至右腳伸直，維持20秒。換邊再做，每邊做4次

目的：伸展髖屈肌、股四頭肌、膕繩肌

注意：保持平衡，動作要緩慢，肌肉感到輕微

拉扯，有需要可用手扶牆協助平衡

示範：註冊物理治療師藍芳

文：許朝茵

圖：iammotos@iStockphoto

編輯：梁小玲

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下肢肌力訓練

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