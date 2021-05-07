林錦公路自駕生態遊 遠觀鷺鳥林 賞蘭花遊竹徑

●第1站：百年舊警署 變低碳生活「學堂」

今期自駕遊選到橫跨大埔和元朗兩區的林錦公路遊車河，先到大埔市中心參觀綠匯學苑，之後沿林錦公路遊覽嘉道理農場暨植物園、凌雲寺和河背水塘，總車程大概19公里，淨行車時間約35分鐘。沿路為穿過大刀屻和觀音山的林蔭道，路直而闊，除了兩處大斜路，駕駛難度不算高。

第一站綠匯學苑位於大埔墟的中心地段，交通方便，附近也有不少知名的地區食肆可供醫肚。駕車到來，可停泊在門外運頭角道休憩處旁設的公眾停車位。

學苑由舊大埔警署活化而成，嘉道理農場暨植物園負責營運，致力推廣低碳生活，遊覽可兼享參觀古蹟和探討綠色生活態度兩種樂趣。

舊大埔警署已有122年歷史，2009年確定為一級歷史建築，今年3月被建議列為法定古蹟。根據古蹟辦資料，舊大埔警署「是新界的警察總部及首座警署建築，亦是英國接管新界時，舉行升旗典禮的地方」。警署所在的運頭角里，原為海濱的小山丘，可俯瞰整個大埔海，只是經歷多番填海工程後，原本的海景已不復見。

現在的綠匯學苑，基本保持歷史建築的原本面貌，舊式警署的報案室、羈留室、槍房、宿舍及列隊步操場地等，圓形窗戶、木百葉窗等設施全部保留並可供參觀，也有展板介紹舊日大埔區的社會面貌和獨特文化。

學苑定期舉辦各種工作坊和課程推廣綠色生活，提供低碳生活和素食的資訊。但注意，疫情期間，學苑的導賞團暫停，部分工作坊也改為網上舉行，詳情可瀏覽學苑網站（www.greenhub.hk）。另外，學苑的「慧食堂」提供輕餐，由新鮮、低碳、當造及公平貿易所得食材烹煮；小賣部和互助店也會販售有機農產品和盆栽等。

駕車小心誤傷地上鳥兒

值得一提的是，運頭角里和廣福道交界的一棵大樹，是著名的鷺鳥林，現在至6月為鷺鳥繁殖期，樹上佈滿鳥巢十分熱鬧。現時可以拍到鷺鳥展翅和築巢等姿態，稍後雛鳥出生則可以觀賞小鳥嗷嗷待哺至學飛的情景，吸引不少生態攝影愛好者前來。惟請大家到訪時注意和鳥兒保持距離遠觀，切勿打擾牠們，駕車經過也要小心不要誤傷在地上活動的鳥兒，否則可能觸犯保護本地野生雀鳥的《野生動物保護條例》。

●第2站：嘉道理農場賞動植物 石斛蘭人氣高

從綠匯學苑沿大埔公路元洲仔段、吐露港公路駛往林錦公路，駕駛約10公里可到達嘉道理農場暨植物園，這裏佔地148公頃（約7.8個維園面積），內裏有許多動植物值得觀賞。進入農場須購買入場券（成人$30），另外免費泊車位須在網站預約。

農場前身是上世紀50年代創立的「嘉道理農業輔助會」，多年來致力研究及開發農業技術、記錄本港動植物品種等工作。場內分設多個區域，展示各種從非法貿易中被充公或者遭遇意外的飛鳥、爬蟲等，並且在其康復後放歸自然，或幫助尋覓新家園。

特別值得一看的是實驗農場，專門栽培各種果樹、蔬菜和蘭花等，每年約5、6月石斛蘭盛開期間吸引不少遊人專門入園觀賞。由於農場佔地廣闊，遊客可以搭乘園內觀光巴士（$10）前往觀音山頂、蘭花谷等比較偏遠的景點。時間和天氣許可的話，搭巴士到山頂再漫步下山（約需90分鐘），吸吸森林裏的新鮮空氣，並且飽覽山林美景，是非常舒適的散步體驗。

農場小賣部亦是必訪目標，這裏販售農場的時令農產品，特別推介新鮮雞蛋（每盒6隻/$35），個人覺得質素不下於日本蛋。園內由新生精神康復會經營的素食亭提供選擇豐富的素菜，個人推薦奄列、素菜湯和烘焙產品。

●第3站：古剎凌雲寺 鎮守觀音山600年

離開嘉道理農場後沿林錦公路前行約1公里，不到2分鐘車程即可抵達與青山禪院和靈渡寺並稱香港三大古剎的觀音山凌雲寺。據寺院網站資料，凌雲寺初建於明朝宣德年間（公元15世紀），雖然位置比較偏遠而且規模也不大，但凌雲寺在本港佛教界有不少創舉，例如早在1933年由當時的住持創立香港第一所女子佛學社。

數百年來滄海桑田，多次修整令凌雲寺的建築風格變得多元，主殿等建築保持古樸風格，花園中放置了多尊羅漢像和壁畫，池塘中的灑水觀音像是焦點所在。惟注意，因應疫情，凌雲寺的室內範圍或不對外開放，但來客仍可以參觀花園。

●第4站：河背水塘 S水壩蛋形小島加fun

從凌雲寺經林錦公路轉入錦上路，大概駕駛8公里可以到達河背村，村公所前面的空地可以泊車（日泊$100）。泊好車後可以先在附近的士多補給，沿村內小路步行約30分鐘，即可到達近年大熱的郊遊景點河背水塘。

位於大欖郊野公園範圍的河背水塘，始建於上世紀60年代，為八鄉附近農地提供灌溉用水。水塘容量僅50萬立方米，是水務署管轄範圍內面積最小的水塘。

水塘雖小卻別具美態，有點像山林中的小湖泊。甫踏進水塘範圍，長約157米、高約17米的S形水壩已經映入眼簾，蜿蜒曲折，令山光水色更顯情趣，是極佳拍照位置，和水塘中央的蛋形小島相映成趣。

圍繞水塘的河背水塘家樂徑全長約2.1 公里，走畢全程大概需1小時，水壩對岸的兩處竹林令這裏近年聲名鵲起成為行山熱點。兩處竹林分別約50和20米長，走在其中十分清涼舒適。

回程可經過香港青年協會有機農莊，疫情期間雖然不開放參觀，但可以在到達前致電（2838 4808）預先落單購買即採農產品。採訪當天有新鮮生菜、番茄、車厘茄等（每袋$20），另外農莊自家曬製的菜乾（$40包）乾淨企理香氣四溢，質素甚高。●

(1) 綠匯學苑

地址：新界大埔運頭角里11號

查詢：2996 2800

(2) 嘉道理農場暨植物園

地址：新界大埔林錦公路

查詢：2483 7200

網址：www.kfbg.org/tc

(3) 觀音山凌雲寺

地址：元朗上村觀音山凌雲寺

查詢：2488 5423

網址：www.lingwantemple.org.hk

(4) 香港青年協會有機農莊

地址：元朗八鄉河背水塘家樂徑1號

網址：www.organicfarm.hk

文：觀雲主人（clarencecch@gmail.com）

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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