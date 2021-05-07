沙發薯：足球壇黑歷史

足球成生金蛋機器，令圍繞足球的問題，如國際足球協會涉貪污等結構性問題亦難以被討論及正視。最近BBC的紀錄片Football's Darkest Secret便是有關足球的黑暗史：在1970年代到90年代期間極嚴重的兒童性侵犯問題。

受到媒體影響，成長的小朋友不是追明星便是球星。成為球星自自然然亦成為不少小朋友的夢想，希望可以踢出個未來。千里馬總要遇伯樂，每個小朋友總渴望遇到他們的足球探子盧比度，會被發掘，接受特訓，然後進軍球會。

足球漫畫中，盧比度當然是個絕頂好人，模範偶像，是亦師亦友的榜樣。但現實就是愛玩弄人，有些球探原來是戀童壞蛋，藉他們的權力親近侵犯一心想成為球星的小朋友。

紀錄片由2016年前足球員Andy Woodward在電視節目上公開講述，他11歲時開始被性侵說起。當時他42歲，他之所以公開身分，在公眾前講述經歷，是因為他相信這敢站出來的勇氣將會鼓勵更多——他相信會有數以百計——同樣被性侵的男童站出來，控告施暴者，取回公道。他的估計完全沒錯，Andy Woodward公開事件後一周內，就有6個其他同時受到同一施害者侵犯的前球員，站出來面對傳媒及聯絡警方。截至2018年3月，警方共鎖定300名疑犯身分，有849受害者，牽連340個球會，被形容為在運動甚至警察史上最大的危機。

Andy Woodward由11歲開始，便受克魯球會（Crewe Alexandra）的足球教練Barry Bennell長期性侵。Bennell如普遍戀童施害者一樣，是個聰明人，懂得怎樣操控兒童心理，令他們不明白自己是受害者，更會希望有「投懷送抱」的渴求。同時這些施害者通常擁有最佳的煙幕：多是已婚有孩子，所以安排年輕球員到家中過夜，提供特別訓練，家長不會擔心或感到奇怪，更會覺得是大好機會。

球會隻眼開隻眼閉？

不過，Woodward的經驗特別戲劇化兼悲慘，因為Bennell不單性侵他，更同時追求他的姊姊，最後與他姊姊結婚。在這情况下，Woodward當然更痛苦，更難公開事情。心理專家解釋，通常受到性侵的男受害人不到40歲以上，也不會懂得怎樣處理性侵的陰影，所以絕少會公開受害經歷，這亦解釋為何這些慘劇要等到二三十年後才能夠公諸於世。

除了因為男童不敢向父母講述被性侵外，當然，這些慘案沒有被公開，還是因為足球是一門大生意。不少球會隻眼開隻眼閉，縱使有傳聞，高層仍扮作不知情。這些受害男童長大後，都因為被性侵的經歷而受盡心理折磨，人生被嚴重損害。足球之夢？原來是一生噩夢。

文：陳Damon（chandamon.com）