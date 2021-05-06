運動休閒不乏優雅 藍白海洋風 細刻永續理念

Emporio Armani於2020秋冬季首度推出R-EA系列，以黑色為主調，且加入大量工裝服的元素，一套套寬鬆闊袖的長身大衣、外套和西裝，甚有《22世紀殺人網絡》電影系列中低調punk rock風格的服飾影子！縱然是清一色的沉黑設計，但低調向來是Armani的板斧，加上有了永續理念的加持，光是這一點已值得大家細看欣賞。綜觀最新的R-EA 2.0，將上季颯爽冷酷的概念，改換成充滿海洋氣息的夏日風情look，令人頓覺煥然一新。

製衣過程減環境負荷

系列圍繞船領、牛角扣、繩結等海軍服飾元素出發，並以athleisure的運動時尚風格為設計主軸。男裝款式中英氣十足的parka立領長褸、寬鬆的針織上衣、百慕達短褲、vintage的全白工人褲，襯上休閒的高筒波鞋和水手cap帽，甚具sporty氣息；女裝則囊括parka長褸，還有輕巧的短版迷你背心、連帽衛衣、束腰短褲、寬鬆半截裙，簡約涼爽的設計，加上流線形的剪裁，一貫Armani的優雅形象。藍、白色系在衣衫上穿插，隨意配上涼鞋或雨靴，便是一身effortless chic。

為了提高功能，不少服飾具備防風和防水特性，品牌分別採用回收尼龍及以塑膠為原材料的科技纖維GREENLON和NEWLIFE製成。棉質類的衣物則選用種植過程中避免使用殺蟲劑或毒性肥料的有機棉，從而減輕對環境的負荷。即使單憑肉眼無法判辨背後的環保價值，但設計上特意印上R-EA、Save the Earth的放大字樣作點綴，每處細節都在滲透強烈的永續信息。

功能腰包 現代美學極致

袋款方面，大容量的背囊和旅行袋，可隨時勾起大家內心的holiday mood；小巧玲瓏的迷你側孭袋、腰包亦是焦點所在。雖然同樣以藍白色調為主，並沒有過多的花巧設計，但勝在簡約百搭，還具備多個收納口袋，方便收藏不同物件。男裝的設計更把工裝吊帶與腰包二合為一，將現代美學與功能發揮到極致，再配上同樣以環保材質製成，猶如AR智能裝置般的面罩形太陽眼鏡，既矚目亦突顯個性。不知道在未來的數十年，這種充滿科技感的配飾產品，會否成為時裝界的主流？

查詢：Emporio Armani 2730 7922（廣東道店）

文：康詠然

編輯：王素怡

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