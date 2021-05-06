生態殺手 威脅原居民 巴西龜放生 種善因得惡果

「盜名」40年 實來自北美

根據漁護署資料，現時俗稱「巴西龜」的紅耳龜（Trachemys scripta elegans），既非來自巴西，甚至不是南美洲，而是源自於北美洲的一種雜食性動物，在野外環境平均壽命約20至30年，「真巴西龜」實屬另一品種（見「知多啲」）。香港兩棲及爬蟲協會保育主任林先生補充道：「視乎環境與溫度，母龜一年可以產卵2至3次，一次約生產十幾顆卵，繁殖能力不容小覷。」他續指，雄性巴西龜有很長的前爪指甲，交配時用作抓住母龜，是少有地毋須看泄殖腔就能分辨性別的龜種。

根據愛護動物協會資料，在寵物店裏看見的巴西龜一般都是幼龜，可能只有「手板大小」，身長約2吋，重量僅約50克。但巴西龜可以一直生長到12吋長、2公斤的體重，是BB時期體重的40倍。

巴西龜如何來到香港？漁護署指大約在1980年代通過寵物貿易來到本地，在寵物市場流通買賣，後來因棄養、放生，巴西龜開始進入香港的野外環境，一般生活於淡水區域，如低地河流與沼澤等等。很多人工水體，如水塘、屋邨水池、公園流水造景等，也能看到牠們的蹤影。

生命力強 昆蟲、魚蝦、植物乜都食

香港平均溫度約介乎17至33℃，非常適合巴西龜生長。而且牠們適應力很强，基本上「有乜食乜」。國際自然保護聯盟（IUCN）的資料中提到，昆蟲、小龍蝦、蝦、蠕蟲、蝸牛、兩棲動物、小魚及水生植物等，都可以是牠們的糧食。巴西龜生命力強，粗養易照顧，因此作為寵物十分合適。

然而，巴西龜作為外來物種，如此強的生命力就不是好事。林先生解釋，由於巴西龜與部分本地原生龜的生境要求和習性類似，當牠們進入本地自然環境後，便會與本地原生的水龜競爭，包括搶棲息地和搶食物等，導致本地原生物種因此死亡或繁殖數量減少。

金錢龜 盧文氏樹蛙 遭殃瀕滅絕

香港愛護動物協會檢核部特遣隊高級督察鄺子舜（Bob sir）特別提到，香港原生種金錢龜由於被認為具中藥療效，也被視為風水動物，早年已經被人為捕捉與販賣，令數量急速減少，列入瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES）中的高度瀕危物種名單，遇上巴西龜這群外地龜爭搶資源，恐怕會使牠們的數量進一步減少，甚至滅絕。另一瀕危物種盧文氏樹蛙，也因為遭受巴西龜獵食而數量進一步減少，令人擔憂。

百大入侵物種 多國禁入境

除了搶地盤搶資源，巴西龜身上亦可能帶有病原或寄生蟲，牠們自身可以與這些病菌並存，但對於本土原生動物來說可能會致命，因此存在本土生物染病甚至死亡的潛在危機。林先生也提到，有些外來物種會與本地物種交配，導致所謂的「基因污染」，所幸目前還沒有在巴西龜和本地龜中發現雜交現象。

根據漁護署回覆，外來物種是指非本地原生，不一定是入侵物種。事實上，香港的外來物種數量繁多，當中不少更為農業、園藝、林業和水產養殖業帶來不少好處；外來物種中只有小部分會被歸類為「入侵物種」，是一些已經在本地自然環境中建立起自己的族群，並對自然生態、社會或經濟帶來負面影響的物種。巴西龜的入侵問題在世界各地相繼出現，更被IUCN列為世界百大入侵物種之一，在很多國家例如澳洲都嚴禁入境。

文：唐可怡

編輯：王翠麗

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