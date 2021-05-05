欣賞混合基酒的藝術 虛擬遊「香檳王」酒莊止渴

在虛擬遊之中，傳媒代表透過視像會議軟件與Krug香檳莊第6代傳人、House of Krug總監Olivier Krug，以及酒窖大師Julie Cavil互動，在線上一齊走到葡萄園跟香檳莊旗下的農夫會面，了解去年的葡萄收成。另外參觀了香檳莊大宅、試酒室、釀酒室及酒窖等，更深入了解酒窖大師團隊如何從400多款代表不同葡萄田及年份的基酒中，挑選168款混合成為Krug Grande Cuvée 176ème Édition Brut香檳。並與Julie隔空一起試了幾款香檳，了解Krug的獨特之處。

準備出廠新品搶先飲

根據法國香檳區的法定，年份香檳（vintage）與無年份香檳（non-vintage, NV）的分別，是無年份香檳是由不同年份的基酒混合而成，須最少陳釀15個月才可出廠，而年份香檳則是由同一年份的基酒混合而成，須最少陳釀36個月。Krug香檳的其中一個特色是特長陳釀時間，它的無年份香檳最少陳釀7年才出廠，而年份香檳更最少陳釀12年，因為經多年陳年，層次變得複雜。而另一特色是無年份香檳會以過百款不同年份的基酒混合而成，可代表香檳莊的風格之餘，更可增加香檳層次。

虛擬酒莊遊中，Olivier和Julie一起試飲準備出廠的Krug Grande Cuvée 169ème Édition香檳作歡迎酒。Krug香檳始於1843年，自1845年推出Krug Grande Cuvée Édition 1開始，每年也會推出新一代的Grande Cuvée Édition。而將於下月推出的169ème Édition，以2013年基酒為主，以11個不同年份及146款基酒混合而成，包括40%的舊年份基酒，而最舊的可追溯至2000年，令酒體更圓潤及複雜。以43% Pinot Noir、35% Chardonnay及22% Pinot Meunier釀造，於2013年開始第二次入瓶發酵及陳釀7年，顏色帶淺金黃色，香氣四溢，帶白花、蜜糖、乾果、杏仁、熟白桃、薑餅、柑橘、礦物及糖漬檸檬等味道，活潑而具層次。

走進葡萄田了解去年收成

虛擬酒莊遊另一環節，就是跟釀酒師團隊走進葡萄田，跟香檳莊旗下聯盟的農夫了解去年的收成。2020年夏天乾旱及有熱浪，最初農夫都很擔心會影響收成，可幸收成超乎理想。首先探訪種植Chardonnay的葡萄田，包括Avize、Villers-Marmery及Verzenay等，農夫與釀酒師團隊指去年的葡萄十分高質，優雅而有質感，帶柑橘、西柚及礦物等味道；然後再探訪Verzenay、Bouzy及Mareuil-sur-Aÿ等的Pinot Noir葡萄田，葡萄有力而充滿果香，帶新鮮壓碎紅莓、熟紅果及紫花等味道；最後到Damery、Chigny-les-Roses及Ludes等Pinot Meunier葡萄田，葡萄有層次而帶濃郁果香，包括野生士多啤梨、紅莓、礦物及土壤等味道。去年的葡萄採收時間是8月20日至9月3日，因為葡萄非常出眾，香檳莊於這年共揀選了263個不同的葡萄田。

逾400基酒反覆品飲篩選

要得到「香檳王」的稱號不容易，除了陳年時間會影響香檳的複雜度，以不同年份基酒混合的技巧，去代表香檳莊的風格，以及加強香檳的層次，影響香檳最後的味道。在虛擬香檳莊遊中，Julie解釋最新混合的Grande Cuvée 176ème Édition基酒的藝術。當169ème Édition將於下月推出之際，亦正是176ème Édition入酒窖陳年之時。酒窖大師會從400多款基酒中，包括約250款2020年的基酒，以及約150款跨越10個年份的舊年份基酒挑選調配。176ème Edition以多達12個年份及168款基酒混合而成，包括最新年份的2020年及最舊年份的2007年。酒窖大師與其品酒專業團隊約6人，由去年11月至今年3月，每天反覆試約15款酒並寫下品酒紀錄。數月裏共有約4000個酒評，最後由酒窖大師在3月從酒評中篩選基酒，為新一屆的Grande Cuvée Édition混合。

感受陳年優雅 體會超好年份香檳

最後大家試了幾款不同系列的香檳，包括以2003年為基酒的Krug Grande Cuvée 159ème Édition，混合超過120款跨越10個年份的基酒，包括最新的2003年，以及陳年最久的1988年，陳年最少13年，與169ème Édition（以2013年為基酒）比較，讓人感受到陳年的優雅及韻味。另外試了Krug 2008（將於今年9月面世）及Krug Grande Cuvée 164ème Édition（以2008年為基酒），比較年份香檳及無年份香檳的分別。

2008年是香檳區的極好年份，同時這年份亦能代表香檳莊的傳統風格，優雅而有力，活潑、新鮮及多層次。香檳味道濃郁，帶蜜糖、甘草、糖漬橙皮、西柚、柑橘、蘋果撻、牛油曲奇、白花及礦物等味道，餘韻悠長。164ème Édition以2008年為基酒，以11個年份及127款基酒混合而成，包括最新年份的2008年及最舊年份的1990年，陳釀超過7年，複雜度更高。

雖然未能親身飛到Krug香檳莊，但這個虛擬香檳莊之旅的現場感甚高，在不能飛的時候，絕對能夠止渴！

●黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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