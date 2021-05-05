破天荒金銀潛水表 透明表底蓋見真章

Black Bay面世不久即成為Tudor極受歡迎的腕表系列，多年來亦曾推出不少變奏，其中Black Bay Fifty-Eight在亞洲區市場表現尤其強勁。1958年時品牌推出首款防水深達200米的潛水腕表（型號7924），被稱為「大表冠」。Black Bay Fifty-Eight系列便沿襲此初代潛水腕表的美學特色，並搭配1950年代風靡一時的39毫米直徑表殼，比起Black Bay最早推出的41毫米直徑略小，更貼合手腕纖細的亞洲人。

磨砂表殼獨特 提花織帶佩戴舒適

今年新款的Black Bay Fifty-Eight分別以18K黃金和925銀為表殼物料，是品牌首次（之前品牌曾推出18K金加鋼的款式，但並非全18K黃金）。不同於傳統黃金腕表常見的亮面飾面效果，名為Black Bay Fifty-Eight 18K的黃金款，表殼採用經全磨砂啞面處理的18K黃金，表盤及外圈配搭色澤濃郁的金綠色調，「雪花」指針及立體鐘點標記同樣由18K黃金製成。深棕色鱷魚皮表帶以外，表款另附有飾以金色條紋的綠色提花織帶。品牌的織紋表帶腕表自2010年面世，是最早使用織紋錶帶的製表品牌之一。表帶由法國Saint-Étienne地區的Julien Faure公司製作，是一家擁有150年歷史的家族企業。以19世紀提花織機編織以成的表帶，佩戴舒適。

Black Bay Fifty-Eight 925腕表以銀為表殼，925指的是物料中的92.5%為銀，另加了7.5%其他元素組成合金，但品牌並沒有公開合金的特殊成分組合。一般銀器容易氧化變黑，品牌使用的銀合金屬性獨特，聲稱即使長期使用，外觀也不會變化（當然腕表才剛面世，大家要多等一段時間才知是否屬實了）。表殼採用全磨砂啞面效果，佩戴於手腕時帶銀白光澤。腕表選用灰褐色表盤，眾多裝飾細節亦採用銀材質，包括「雪花」指針、刻度，並分別有飾上銀色條紋灰褐色提花織帶或棕色粒面皮表帶選擇。

機芯精準度獲COSC認證

除了用上「新」物料，對品牌來說還有另一大膽嘗試：換上透明藍寶石水晶表底蓋。一直以來品牌的腕表也是採用密封底蓋的設計，除了之前曾為2019年Only Watch慈善拍賣製作一枚透明表底殼腕表外，今次兩枚新作是品牌最先搭配藍寶石水晶透明表底殼的量產腕表。這設計也相對合理，雖然Black Bay本身是潛水表，但以貴金屬金和銀製成的這兩枚新作大家也未必會捨得戴下海潛水，倒不如換上透明底蓋，讓大家欣賞內部搭載的品牌原廠機芯MT5400。

MT5400機芯具備時、分、秒顯示功能。機芯採用一體成型、經磨砂工藝處理並搭配噴砂細節的鏤空鎢自動陀，夾板與主夾板則以磨光及噴砂飾面交錯點綴。機芯採用慣性微調平衡擺輪兩側的設計，以堅固橫夾板方式固定，確保腕表耐用可靠和精準。MT5400機芯亦用上非磁性矽游絲，獲瑞士官方天文台（COSC）認證。根據瑞士官方天文台認證規定，機芯運行時相對於絕對時間的每日平均誤差可為-4至+6秒之間，而品牌腕表在完成組裝後，機芯每日誤差僅在-2至+4秒之間，性能相當出眾。機芯動力儲備則為70小時，長近3日，能確保佩戴者在周五晚收工脫下腕表，到周一早上上班再戴上腕表時，腕表仍能準確顯示時間，無需重新上鏈和調校。

兩枚金銀表以外，Black Bay今年還有一枚計時表款新作，為紀念首款帝舵計時腕表面世50周年而設。

新款Black Bay Chrono精鋼款腕表，表盤備有啞黑色與蛋白色兩款選擇，分別設有對比色的內凹式副計時盤，讀時效果清晰。

復古計時表款 品牌合作精心打磨

由品牌第一代計時表汲取靈感，新表配備45分鐘計時盤，日曆窗設於6時位置。黑白色的「熊貓款」在腕表市場上一直有大量捧場客，今次的腕表則配搭黑色提花織帶、黑色仿古皮帶或鉚釘鋼帶，同樣復古味濃。腕表配搭MT5813計時機芯，時分秒外，另有計時及日曆功能。機芯由品牌早前跟Breitling合作的計劃而來，由Breitling 01計時機芯演變而成，在原機芯基礎上品牌研發高精準的調節零件，並應用獨有的拋光修飾工藝精心打磨，是兩者合作的結晶。

另外一提，品牌自2020年1月1日起出售的所有產品均提供5年保用保證。保用保證毋須登記，也不要求任何維修檢查，且可轉讓；而在2018年7月1日至2019年底前購買的所有品牌腕表，亦可額外享受18個月的延期保證，顯示品牌對自家出品的信心。●查詢：2249 8888

文：張曉冬

編輯：王素怡

美術：謝偉豪

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