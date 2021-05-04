親子筆陣．童繪遊樂場：「和諧粉彩」概念篇

1. 油粉彩 圓筆嘴適合孩子

多應用於兒童繪畫，由於顏料只用一層紙包裹着，故筆身較輕；加上筆嘴設計較圓，對小孩子來說是較安全的繪畫素材。它色彩艷麗，價錢也相對其他繪畫素材便宜，故一直深受畫室歡迎，也廣泛應用在初小學生的視覺藝術科目上。不過，油粉彩黏性較強，使用時亦容易留下殘餘顏色粒粒，而且塗錯了較難修正。而由於筆身較粗，故此也不建議應用在複雜細緻的內容上。

2.乾粉彩 需較多技巧

具有非凡魅力和獨特的視覺效果，但相比起其他素材來說不算普及，而且在繪畫過程中也需要較多技巧和基礎。乾粉彩在繪畫教學上多作輔助性質，很少獨立使用。

乾粉彩除了常見的長方條狀，還有製作成像木顏色般的筆狀，和較少看到、外觀像化妝粉底模樣的pan pastel，筆者曾在日本當地的美術用品公司見過。

文︰Miss Rita Ho

作者簡介﹕Art Playground視藝老師

[Happy PaMa 教得樂 第344期]