解鎖孩子心：青春期來臨 情感連結更重要

．駁嘴/與大人唱反調

．喜怒無常，容易激動/發脾氣

．說謊多了/隱瞞事實

．與父母交流少了/ 總是一個人在房間裏

．對別人的說話很敏感，中性的說話都認為是負面的批評而加以反駁

．預設敵意/拒絕父母，總是否定建議，認為父母不明白他們

許多孩子到了高小或初中階段，與父母的關係都出現了若隱若現的變化。父母既失望又擔憂，為何花了這麼多時間去照顧孩子，但彼此關係反而愈來愈疏離？是否到了一定年紀，孩子就會變得不聽教？

其實，隨着孩子漸長，他們的內在需求由生活層面過渡到生命層面，下意識對「我是誰？」和「我要往哪裏去？」開始感到疑惑，而與父母的關係會更渴求情感上的連結。

關心孩子內在感受 多於處理行為問題

漸漸成為青年人的他們，心思變得更複雜和敏感，青春期只是一個加速的時間點。反叛的行為特徵，是一些信號，讓我們有機會反思與孩子的互動，彼此有沒有真實深刻的連結。關係由一點一滴累積，若親子關係中曾經有許多誤解，或者孩子沒有經歷到自己是重要的，就更難與父母坦誠溝通。

聽過不少青春期的孩子透露心聲：「以前細個被罵不敢反駁，現在我大了，我不忍了！」、「以前我會將父母的責罵和批評『吞落肚』，現在我會當聽不到！」與青春期的孩子同行，首要的不是處理孩子的行為問題，而是讓孩子與父母的互動中經歷到彼此的重要。 有父母不明白，為什麼一提起學業，孩子就立刻發爛渣。我解釋，父母會將焦點放到眼前緊急、感到憂心的事情上，結果每天一入門口就問孩子：「功課做好沒有？」父母用催逼和鞭策孩子的方式來表達對孩子的愛和重視，這不是父母做錯，但孩子的世界並不是這樣理解。孩子產生了一個錯覺，就是父母緊張他的成績多過他本身。而因為孩子年紀小，分辨不到這是錯覺還是真實，產生了「我不重要」的感覺。

有人說，青春期的孩子就像暴風一樣，父母再也管不住，一不小心還會弄得人仰馬翻。但我認為，這是一個十分關鍵的時間。趁孩子對父母的話還「有反應」時，請關心他的「人」多於他的「事」，默默地用心聆聽，嘗試聽出孩子的內在感受。

．讓孩子感到被關心，不是被審問，例如「你今日如何？」代替「你今日在學校做了什麼？」

．在對話中不帶有負面的判斷，減少直接指出錯誤，「你不可以……」用問題引導孩子思考，「你可以想想……」

．由心、真誠地說出感受，「我為你感到擔憂……」代替默不作聲，或不停說教

．說明清楚，把行為和本質區分開，「我不認同你的行為，但我仍然重視你、愛你」

趁孩子還未完全把心門關上前，用孩子能接收到愛的方式，告訴孩子：「我們永遠愛你。」也許，暴風的感覺是真實的，但這是一個機會，讓我們再次正視與孩子的關係。

文：陳志耀

作者簡介﹕EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

[Happy PaMa 教得樂 第344期]