幸福拼圖：孩子很難懂？

學業壓力+失業壓力 兩代摩擦不斷

詩詩（化名）是一名中四學生，父母經常長時間工作，她深知雙親的辛勤，雖然從未開口對他們說句多謝，卻常存一顆感恩的心。但自從踏入高中後，詩詩的學業壓力如巨浪襲來，導致她情緒不穩，非常暴躁。另一方面，在疫情下，父母的收入變得不穩定，更隨時面臨被解僱，本來心情已不太好，下班回家後又見到經常發脾氣的女兒，夫婦二人都感到極度憤怒，親子摩擦不斷，亦惡言相向，甚至認為女兒身在福中不知福。

直至有一天，母親發現女兒半夜躲起來哭泣，細問之下，才驚覺自己經常忙於工作而忽略了她的情緒和壓力。原來女兒讀書很辛苦，她不想辜負父母的期望，希望將來報答養育之恩，奈何經過多次努力，成績仍然沒有進步，內心很自責，也擔心父母會失望。

每天30分鐘分享日常 建情感連繫

雙親聆聽到女兒的需要後，以行動回應。往後的日子，他們每天都刻意騰出30分鐘與詩詩傾談，互相分享日常的喜怒哀樂，漸漸地，父母和孩子成為彼此最好的傾訴對象。

工作和家庭一直都是父母最重視的東西，奈何為了供養家庭，工作變成生活的主軸，卻忽略了孩子的成長經歷，驀然回首，原來子女已非當年在懷抱中的嬰兒，他們也開始面對各種挑戰和難關。

其實孩子並不難懂，只要我們願意多花時間聆聽他們的心事，設身處地去明白背後的信息，鼓勵他們抒發壓抑的情緒，孩子也會更願意了解自己的情緒和需要。當父母與孩子建立了情感連繫，筆者深信，只要互相結伴同行，彼此生活中的苦澀亦會變得甘甜。

文：李結穎（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介﹕香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

[Happy PaMa 教得樂 第344期]