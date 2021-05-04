教女無方：下一位前度

朋友，我想應是人倫關係中既可以自由選擇而又最長久的。

蘇菲小三時，我收到當時還是普通同學關係的閨密A媽媽第一次來電，不祥預感應驗了，蘇菲在閨密A手臂上咬了一口，牙印又深又紅，原來兩人玩得高興，蘇菲情不自禁。女人表達愛意就是咬嗎？幸好還沒有如趙敏下毒藥吧。對閨密A媽媽，我是非常抱歉，訓斥教導蘇菲後也擔心她再闖禍，只望蘇菲暫時遠離傾慕對象，減淡熱情。事與願違，自從一咬定情後，兩人感情發展漸進，閨密A成了今日蘇菲心靈脆弱時的鼓勵者。

閨密B跟蘇菲認識日子最長，也是分手復合次數最多的一個。幼稚園已是好朋友的她們，一起上小學，剛好又是一班，我心想這對孖公仔的友情該永固了。誰料閨密B結識了新閨密，蘇菲落單了。作為母親的天性與專長按捺不住，無限聯想放大後果，由擔心蘇菲無朋友到成宅女，於是極力勸導蘇菲不要為了一棵樹放棄森林，天涯何處無芳草，不如結交其他朋友。可是，蘇菲還是很想念閨密B。某天，蘇菲又和閨密B修好。鬧翻、親密、冷戰、平淡關係往還多年，今日，閨密B總在蘇菲困惑時教她清醒，弄清問題。

蘇菲跟閨密C的關係像細水長流，兩人由認識到成閨密的過程最長，但友誼發展的軌迹中從沒鬧翻分手。閨密C的存在陪伴，給予蘇菲莫大的安全感。

小學時閨密D跟蘇菲似乎是兩個世界的人，即使校園偶然遇上，大家連點頭問候也沒有。卻不知何故，中三那年開始一拍即合，頗有相逢恨晚的心情。有了閨密D，蘇菲更敢於嘗試。

尋覓摯友路上 讓孩子經歷選擇

閨密ABCD，我想應是蘇菲自己選好了的一世朋友。

尋覓摯友路上，出現多少以為最愛的過客，難免會刺痛灼傷。借用林家謙《下一位前度》歌詞，或可描述一下：

「不可以 總可以 將瑣事當天大事

那樣堅持 那樣不智 卻又知沒有結束不會開始

這次傷心到下次 也應該再有幾次……

誰亦在反覆錯愛之旅捱大

沒法想下一位的生涯

寧願能白首 還是罷手

彷彿怕 無憾便老得很快」

為母不忍，總想從中左右，卻往往徒勞無功。聽說有家長效法孔子「無友不如己者」（《論語．學而第一》）精神，教導子女只交成績比自己好的同學。「近朱者赤」道理我同意，但我亦相信「物以類聚，人以群分」，自己培育出來的子女自有其氣質喜好，父母還是專注好家教身教言教，讓孩子經歷選擇、建立、錯配、調節、再選的過程，畢竟這經驗於擇偶路上還是用得着。

（撰文時，花了許多時間貪戀着回憶。未來，我知道在我不能解讀女兒的世界時，閨密們分享着她的想法；在我百病纏身進出醫院的日子，閨密們會支持着她；到我回到天父懷裏的年月，閨密們便是陪伴她走餘生日子的人。）

文：蘇菲媽

作者簡介﹕中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。Facebook & IG︰SophieMamama

[Happy PaMa 教得樂 第344期]