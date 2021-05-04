蛋糕精選：給媽媽飯後甜蜜驚喜

價錢：$488/個

供應期：即日至5月6日

（領取日期為即日至5月9日）

地址：尖沙嘴科學館道17號唯港薈Hotel ICON大堂餐廳GREEN

預訂電話：3400 1343◆

為家中女王加冕

媽媽把我們如公主王子般寵，我們亦要待她如女王般愛護！帝京餅店於母親節推出皇冠造型蛋糕「華麗女皇——草莓玫瑰蛋糕」，除了有標誌性的粉紅色，還加上皇冠及綴以珍珠，突顯媽媽在子女心目中的優雅美麗，單是造型已100分！

味道方面，以北海道牛奶蛋糕作底層，中間加入福岡草莓雲呢拿忌廉、玫瑰啫喱及草莓，是「女王」的最佳禮物。

價錢：$520/個

供應期：即日至5月31日（需於3天前預訂）

地址：九龍太子道西193號 帝京酒店1樓帝京餅店

預訂電話：2622 6256

[Happy PaMa 教得樂 第344期]