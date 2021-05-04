甜蜜滋味：與媽媽走入粉紅森林歎下午茶

文︰顏燕雯

模特兒：Courtney and Mum

山頂廣場最近開了一間充滿粉紅格調的餐廳，單是門口的粉紅森林背景牆和樓梯已成為打卡焦點。原來這是今年3月底才開幕的Camellia Garden，是尖沙嘴K11 MUSEA Camellia的分店，同樣以粉紅色、花朵作主題裝潢，不過山頂就多了一些拍照位及露台座位，所以不少人都會特地到這裏吃下午茶和打卡，順道逛逛山頂廣場一帶，化身遊客玩樂大半天。

「天鵝」維肖維妙 相機先吃

Camellia Garden最新推出的粉紅色主題下午茶Always in Love with You（永恆之愛），5款甜點、3款鹹點及小紅莓杏仁英式鬆餅分別置於金色兩層架及寶石形首飾箱，服務員還會在送菜後逐一為客人介紹。甜品大部分都是粉紅色，最特別要數天鵝形的紅寶石伯爵茶忌廉泡芙，小朋友都說不忍心把它「拆散」呢！下午茶另設4人套餐，食物方面會多4款口味，包括開心果紅桑子朱古力棒棒糖和柚子草莓忌廉燉蛋撻等，一家四口可以大快朵頤。

■INFO

Always in Love with You（永恆之愛下午茶）

供應時間：周三至日下午2:00至5:00

價錢：$268/人（包1杯無酒精飲品），$298/人（包1杯有酒精飲品）；

另收加一

地址：山頂道118號山頂廣場G樓G03號舖及1樓101號舖Camellia Garden

查詢：2885 3320

[Happy PaMa 教得樂 第344期]