甜蜜滋味：與媽媽走入粉紅森林歎下午茶

文︰顏燕雯

模特兒:Courtney and Mum

山頂廣場最近開了一間充滿粉紅格調的餐廳,單是門口的粉紅森林背景牆和樓梯已成為打卡焦點。原來這是今年3月底才開幕的Camellia Garden,是尖沙嘴K11 MUSEA Camellia的分店,同樣以粉紅色、花朵作主題裝潢,不過山頂就多了一些拍照位及露台座位,所以不少人都會特地到這裏吃下午茶和打卡,順道逛逛山頂廣場一帶,化身遊客玩樂大半天。

「天鵝」維肖維妙 相機先吃

Camellia Garden最新推出的粉紅色主題下午茶Always in Love with You(永恆之愛),5款甜點、3款鹹點及小紅莓杏仁英式鬆餅分別置於金色兩層架及寶石形首飾箱,服務員還會在送菜後逐一為客人介紹。甜品大部分都是粉紅色,最特別要數天鵝形的紅寶石伯爵茶忌廉泡芙,小朋友都說不忍心把它「拆散」呢!下午茶另設4人套餐,食物方面會多4款口味,包括開心果紅桑子朱古力棒棒糖和柚子草莓忌廉燉蛋撻等,一家四口可以大快朵頤。

■INFO

Always in Love with You(永恆之愛下午茶)

供應時間:周三至日下午2:00至5:00

價錢:$268/人(包1杯無酒精飲品),$298/人(包1杯有酒精飲品);

另收加一

地址:山頂道118號山頂廣場G樓G03號舖及1樓101號舖Camellia Garden

查詢:2885 3320

[Happy PaMa 教得樂 第344期]