活動推介：陪母親逛市集食玩買

此外，shopping後記得帶媽媽去愛心花千樹打卡selfie勝地影張靚相，The Point會員只需憑指定積分及消費即可換領「花藝工作坊預留證」，參與由專業的花藝達人教授製作獨一無二的花藝拼貼擺設及飾物等，送給潮媽以表達孝心。

◆INFO

愛心花千樹打卡selfie勝地

日期：即日至6月20日

apm甜蜜美味市集

日期：即日至5月9日

時間：下午1:00至晚上9:00

地點：觀塘apm中庭

查詢：3148 1200

■送母親節保暖杯花茶套裝

apm送出母親節保暖杯花茶套裝予《Happy PaMa教得樂》讀者，每份包括熊貓版梵高限量保暖杯及W. FLOWER盒裝花茶。名額7個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：5月11日，送禮詳情見另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第344期]