我城足迹：「香港製造」山寨玩具 回味舊時代

火柴盒、搖搖、龍鳳筷子座 經典珍藏

由本地選物店foreforehead和「大笪地」聯乘的pop-up主題展，找來以往的經典「香港製造」產物，包括由山寨廠製作、在街邊士多以「斗零」出售的廉價玩具，當年免費任取的火柴盒，幾乎人人都玩過的搖搖、飛行棋、鬥獸棋，甚至在山頂出售予各地旅客的「香港風景」幻燈片組合，在舊日酒樓高檔婚宴方可見的龍鳳筷子座等。它們當中有些是大公司大廠牌授權出品，也有不少是當年家庭式山寨廠的產物，從產品的包裝印刷和產品上的資料如電話號碼等，可得悉不少從前的資訊。這些當年的「香港製造」產品，讓我們瞥見舊時代香港的生產和生活模式。Pop-up主題展中除了有讓大家細看的珍貴藏品，也特別預備了小量包括各種「Made in HK」舊物的福袋供選購，讓大家將美好的舊香港帶回家。

■最後的「香港製造」Pop-Up

日期：即日至5月16日（周一休店）

地點：深水埗基隆街132B閣樓foreforehead

查詢：9172 7911

整理：張曉冬