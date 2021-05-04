練膽登棚頂 考察古建築裝飾 馬素梅瞓身瓦脊「認人」

這名學者研究古建築裝飾的熱情，燃燒了20餘年，可惜民間對瓦脊藝術仍是一知半解，她無奈道：「我不介意別人抄我的書，但求導遊不要再說錯資料。」

心痛導遊胡說八道 維修人偶男變女

人們入廟為拜神祈福，屋頂、瓦脊、牆角的裝飾從來不是善信的焦點所在，卻是馬素梅珍視的寶物。「塔門天后古廟個神枱我好鬼鍾意，啲角色表情刻劃得奸奸哋，好正啊。」她興致勃勃地說，「元朗大夫第也很精彩，有時間我一定再寫」，然後語調一變，她想起有次在大夫第的棚上，聽見下方有導遊對團友說「呢度冇嘢好睇，逛5分鐘好走」，聽得她心痛。「我心諗呢度咁多嘢睇，好靚好精彩喎。」馬素梅皺眉說道。

法定古蹟大夫第，是全港30多座建有石灣瓦脊的建築之一。所謂石灣瓦脊，是在廣州石灣窰製作，當地陶藝師把粵曲劇目化為陶瓷創作，現時在上環文武廟、九龍城侯王廟等廟宇屋頂，也能找到這些栩栩如生的陶偶，各自搔首弄姿，上演姜子牙伐紂王、岳飛剿匪、六國大封相等戲碼。除了為裝飾，當中還隱含了建廟人家的祈願，如傳說姜子牙有封神能力，寓意辟邪；薛仁貴為唐朝東征西討，是忠義象徵；薛剛反唐的情節在越南較常見，馬素梅相信當中或隱含對政權的不滿。

屹立廟頂動輒百年的古物，本來應被珍視，卻成為不少導遊「吹水」亂講故事的題材，「看見人偶眾多，他們就胡說是『72羅漢』、水滸傳，或12生肖，好離譜」。令馬素梅看不過眼的，還有廟宇修葺時的失誤，「人偶由男變女，顏色亂髹是常事。斷了的頭，也配了古怪的新頭」。她出書時只好「執相」，把角色的舊頭配回正確的身體上。

吹水和無知，源於大眾不理解，推廣不足。「人們現在不認識無所謂，總之我努力留下依據，來日始終有人知，有依據就不會亂維修。」她捧着沉甸甸的書本，拋下一句：「即使人死了，我的書還在。」

翻古書學粵劇 記錄珍貴人偶面貌

馬素梅半生都在教育學院（現教育大學）任職，培育美術教師，1998年她到北京和台灣旅行，看見當地古蹟的屋脊裝飾古雅別致，如發現了寶物般，眼界大開，於是回港後以本地瓦脊作專題教學研究，才發現本地相關研究幾乎一片空白。自此，她經常舉頭遠目，尋找天幕下的瓦脊人物。

這些文官、武將經過歲月洗禮，已是面目模糊，褪色殘破，甚至沒了頭，斷了手，馬素梅需努力尋根究柢「認人」。而要仔細考察，就必須攀上屋頂，馬素梅還記得第一次登上銅鑼灣天后廟，她有多害怕：「屋頂沒有平穩的棚，大家只能踩着沙包前行，其他人步履如飛，我就提着攝影腳架震震震震震，一幅相也拍不到。」她慢慢練大膽子，同年爬棚登上太平山街的廣福義祠，竹棚間距離闊達一米，她用勁張腿攀登，最終順利登頂，把精美的雷震子陶偶以相片記錄下來。

拍了照，她再花工夫分析陶偶特徵，循戲曲、小說、廟史多方向解構人偶是何許角色。從擅演粵劇的學院同事身上，馬素梅漸懂分辨人物，「女人腳尖，男人穿靴，皇帝有朝天翅，年輕人戴太子盔」。要是陶偶旁幸運有幾個字說明的，她便到二手書店翻找相關的古代小說，抽絲剝繭，比對人物角色和陶偶造型。「有次連《花箋記》的才子佳人故事都給我找到！書裏男主角好『擒青』，鍾意女主角就遷至女方隔壁預備應考，以花箋作詩，互相和應，愛情故事就是這樣開始。」這故事竟在越南胡志明市廣肇會館的瓦脊上演。謎底解開那刻，她腦內「叮」一聲，開心得難以言傳。

研究古建築裝飾，擴闊了她的學問。古典小說和戲曲都是她從前甚少接觸的文化，看見廟內的迴文詩、古典小說中的故事編排，叫她驚歎古文化之美，「即使裝飾的寓意相近，表達手法也千變萬化，傳統中可見創意」。她在過程中亦發掘到香港工藝歷史的遺落片段，「魯班先師廟的香案，刻着『灣仔何全記』的名字；在鴨脷洲水月宮，也找到當地所做的木刻，原來香港也有久遠的木刻工藝」。她充滿動力地說，這些都是她接下來的研究目標。

越洋到偏僻廟宇 研究輯錄成書

在香港那麼專注地研究古蹟瓦脊的學者沒有幾人，後來青山寺、大夫第、文武廟都請她出馬撰寫研究報告，但她的研究目光不止於本地：「我還發燒到上網看見越南、馬來西亞有中國廟，就膽粗粗發電郵，接觸當地保育團體。」越洋的緣分就此連上，檳城古蹟信託基金會派員載她四處遊覽，又有祖輩是瓦脊學者的越南華僑邀她到當地考察，到偏僻的廟宇拍照，訪問陶藝工人。「這麼珍貴的資料，普通書局哪會找到？」

2015年退休後，她陸續把歷年的所見所聞輯錄成書，6年內出了4本書，最新一本，是去年出版的《屋脊上的戲台：海外的石灣瓦脊》。訪問當日，熱情地說要送書予明報的她，拖着手拉車，帶同沉甸甸的書登上西環魯班先師廟。書本捧在手裏，每本也重如磚頭。「曾有組織提議我用一本書寫100間廟，每間廟寫3頁。我說要專業，他說要大眾化，唔啱key，我現在用10頁也濃縮不了一間廟。」結果這名嚴謹的學者，選擇自己出版，自己作主，印量只有500本也不要緊，售賣點寥寥可數也沒關係，因為只有這種詳實而龐大的記錄方式，方能讓她傾盡對古建築裝飾的熱情，把箇中美麗寫得一點不漏。

文：宋霖鈴

編輯：林曉慧

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