急救知識：足踝扭傷 RICE4招應付

周昭榮指出，春夏時分，天氣潮濕，路面濕滑，容易發生足踝扭傷意外，此時可以用RICE的急救方法。

R︰REST（休息），應讓傷者及患處休息。

I︰Ice（冰敷），可用冰袋敷在患處，紓緩腫脹及痛楚。

C︰Compression（加壓），用繃帶固定受傷位置，提供適當的加壓，例如用彈性繃帶包紮患處，可以預防持續腫脹，以保護和固定患處，避免再次受傷。但包紮時要留意會否過鬆或過緊。過鬆不能提供恰當的壓力，過緊則造成血液循環不良，甚至出現麻痹感覺。

E︰Elevation（托高傷肢），有助減輕腫脹。

用卡清理蜜蜂螫針 最緊要快

在郊外難免會遇見蜜蜂，若不幸被蜜蜂螫傷，蜜蜂腹部末端的螫針可能會連同腹部毒囊及毒腺一起留在人體皮膚上。周昭榮指出，此時應盡快用證件或卡片等物件「刮」走螫針等，否則蜂毒可能會持續注入身體內，增加過敏風險。之後用清水冲洗傷口，再冷敷患處減退紅腫，盡快求醫。

周昭榮提到，行山時除了要帶備足夠糧水，急救包也很重要，最理想是有齊生理鹽水、酒精紙、安全扣針、三角巾、哨子、指南針、輕便暖氈、電筒、冰袋、鉗、繃帶及圓頭剪刀等。他認為三角巾、彈性繃帶及膠布是急救三寶，是必備用品。若一班人一齊郊遊，可以把用品分配給各人，每人攜帶些少上山，減輕負擔。

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