行山NG位逐個捉 ×徒手攀澗 ×打卡忘形

根據保安局回覆立法會的文件指出，2020年消防處的山嶺搜救召喚數字是602宗，相比2019年的215宗，增加1.8倍。對於數字大增，山藝教練盧澤琛（琛sir）估計原因是疫情下，多了人行山，當中不少是新手，不了解行山可能遇到的風險。

琛sir是山藝訓練組織「山樂」的冰雪攀登及山藝教練，有逾20年行山經驗，足迹遍及本地和海外高山。琛sir指出，香港山野與其他國家最大分別，是山城之間非常接近，想行山，幾乎隨時隨地都可以出發。也因為這個原因，不少人誤以為行山非常容易，毋須接受訓練或準備，特別是新手，往往在未清楚路線的難度便出發，最終因準備不足或體力不支而發生意外。

行澗非輕鬆活動 不合新手

琛sir指出，不少山友愛行澗，尤其是夏季，貪可消暑降溫，但部分熱門行澗路線難度高，不適合新手，例如大嶼山鳳壁石澗或青龍石澗等，都需要一定攀爬技術及經驗，這些路線過往曾發生多宗意外，今年2月初便有一名男士由東涌行至鳳壁石澗，失足下墮10米，其間一度昏迷，最後送院治理。琛sir指這些石澗路線不如普通的遠足郊遊徑般易行好走，路徑可能不太明顯，加上部分路况陡峭崎嶇，隨時需手腳並用，意外風險頗高。

琛sir強調，參與行澗活動時，需要更多攀登技巧之餘，也需要登山繩索及相關的安全裝備。不過，要正確使用登山繩索，是要接受訓練，學懂操控及把繩索設在固定的地方，若使用不當，有失足風險。他補充，不少人把所有山野活動，無論是行家樂徑或行澗，一律統稱為「行山」，但其實行澗並非普通輕鬆休閒活動，新手盡量避免，免生危險。

說到繩索，他又提到山徑路上經常見到一些來歷不明的繩索，估計是有山友為方便自己及其他行山人士借力而設下，惟他不建議大家「使用」。4月初便有2名外籍男子行馬鞍山的吊手岩，當登上牛押山時，據悉其中一人利用綁在大石上的繩索借力，其間懷疑大石鬆脫，令他滾下山坡10多米，幸無大礙。琛sir認為，這些繩索在戶外長期日曬雨淋，有斷裂的風險，不宜使用。他認為，如一定要用繩索借力，其實代表本身無能力完成路線，建議放棄前行，若澗旁另有山路，可以從這些路前行。

另一方面，現時打卡風氣盛，在熱門景點影相是不少山友的指定動作，甚至有人會走上大石或崖邊打卡，此舉易生意外。一名女子於2019年在大埔梧桐寨行山期間，疑在瀑布懸崖位置影相失足墮坡死亡。琛sir不諱言，如他見到有人在山上走得太近崖邊或高處影相，會出聲勸止。「最怕就是失平衡跌下來，特別是自拍時，大多只專注在手機屏幕上，容易忽略四周環境，為了取得理想角度，不期然向前、向後行多一步，可能因此跣腳。」所以，山上如要拍照，寧願找同行朋友幫手影相，盡量不要自拍。他強調，影相有很多方法，未必一定要爬上石，離遠也可捕捉到美景，何苦為了影相而冒險。

值得一提，琛sir近期行山時，在下午3至4時落山途中，經常見到有人迎面上山，且離山頂仍有一段距離，對方隨時要摸黑落山，「早前在黃昏5時多，見到有2個年輕人前往吊手岩，估計對方要行多約1小時才上到山頂，相信他們落山時已入黑。當時也有提醒對方留意時間。與此同時，我也會留意對方衣著，若真的有意外，也可協助提供資料」。

日落前1小時落山 帶備頭燈

香港人很多都是夜貓子，要晨早起身出發並非易事，如果山友下午才起行，琛sir建議，可以選2至3個小時完成的短程路線。只是很多時，大家遲起步，但又想行長程路線，在沒有帶合適裝備的情况下，易生意外。「除非本身打算『行夜山』，帶足電筒等裝備，亦清楚路線及撤退點等，否則只會增加迷路風險。」但究竟行山最遲幾點要出發？他反過來說，應該問「最遲幾點落山」？他指計劃行程時，留意日落時間，應在日落前1小時或之前落到山，減少摸黑落山風險。但無論幾點出發，都要帶上頭燈，以備不時之需。

值得注意的是，儘管有周詳的計劃，但並非百分之百可預防意外，一旦不幸發生事故如迷路，便要冷靜向外求救，若手機接收信號及上網功能良好，可致電求助，以及利用手機App的功能，向外界分享自己的位置。

留意標距柱編號 辨別位置

琛sir教路，在途中應留意一些標記，有助辨別位置，如漁護署設立的標距柱及電燈柱，每條標距柱也有獨立的編號及坐標位置，電燈柱也有獨立編號，有需要時可以此向救援人員表達自己位置，加快救援速度。

即使沒有手機，或手機接收不到信號，也有其他求救方法。琛sir表示，每次行山時都應帶備以下求救用品：哨子、電筒或頭燈。國際山難求救信號是1分鐘發出6下信號，停1分鐘後再發，如此重複6次。另外，要帶備鮮色衣物如風褸等，就算在山林中出意外，也可揮動衣服，方便搜救人員辨認。

文：許朝茵

編輯：王翠麗

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