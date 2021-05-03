一聲問候 一次敲門 鄰舍伸援手 拯救雙老困局

人口急速老年化，雙老家庭愈來愈多，雙老照顧容易令長者體力、精神及情緒透支。香港的安寧照顧需要日益增加，社區參與變得更重要。透過發展社區網絡，可以預防和及早介入死亡帶來的心社靈傷害，促進長者、晚期病人和照顧者的健康。

柏金遜公公 腎病婆婆 相依為命

王伯今年80歲，十多年前退休後，便與太太過着簡樸的生活。兩老平日到公園坐坐，任何社交活動都很少參與。直至3年前，王伯確診柏金遜症，自此減少外出，由太太獨力照顧。惟王太去年初發現患上末期腎病，原本輕而易舉的日常事，變得極為艱巨。兩老無兒無女，社交支援亦非常薄弱，看着患病的太太勉強去照顧自己，王伯亦開始埋怨自己是負累。有一次，王伯在家中不慎跌倒，但太太根本無力把他扶起來，非常徬徨。手足無措之際，幸得鄰居黎太鼎力相助，合力把王伯扶起來，並立即報警安排王伯送院治理，才安然渡過這次危機。

黎太一家一向與王伯相熟，近年由於王伯健康轉差減少外出，因而疏於見面，這次意外讓兩家人重新連繫。當黎太知悉王伯家情况，便每隔數天來看兩老有沒有任何需要。當黎太知悉王太因腎病轉差需要入院，便立即提出要代為照顧王伯的起居飲食，在沒有送飯服務的周末，協助購買飯盒或訂購外賣。當大廈管理員知道王伯家的特殊情况，在巡邏時亦主動敲門關心問候。

義工上門教復康 助整理家居

去年初，醫院把王伯轉介至賽馬會安寧頌——「安晴‧生命彩虹」社區安寧照顧計劃。計劃團隊知悉王伯曾在家跌倒，便安排職業治療師上門評估，在廚房、客廳、浴室加裝扶手，大大減低王伯再次跌倒受傷的風險。與此同時，團隊亦教導王伯一些自我照顧技巧，包括肌肉鬆弛法；又安排年輕義工上門探訪，與王伯一起練習復康運動，此舉不但讓王伯心情放鬆了不少，亦讓年輕一代深入體會晚期病患長者的處境及需要。除此以外，亦連繫社區組織的義工團體，在王太入院期間協助整理家居，令居住環境更適合王伯休養。

團隊護士亦向王伯和王太提供症狀管理和家居護理服務的資訊，同時與醫院的醫療團隊緊密溝通，跟進王伯情况。在王太入院期間，王伯因長期臥牀長出壓瘡，團隊護士持續與醫生商討最適合的治療方案。最後依從醫生建議，安排王伯留院，確保他得到適切治療。

王太出院後，非常憂慮自己身體狀况未能全天候照顧王伯，團隊便建議讓王伯每3天接受1次長者護理日間中心的托管服務，讓王太有放鬆和休息空間。另外，亦協助王太制定不同的自我照顧行動計劃，例如：當王伯在日間中心時，王太便在家中做運動，午後再到公園散步。王伯在日間中心與其他長者聯誼，令他精神飽滿，回到家中與王太的話題亦多了。縱使面對病情反覆轉變，王伯和王太均表示，身邊人的支持給予他們莫大安慰和力量，繼續在社區生活。

文：王蘊衡（賽馬會安寧頌——「安晴‧生命彩虹」社區安寧照顧計劃項目主任）

編輯：王翠麗

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