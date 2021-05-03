醫徹中西：打通中西醫隙縫 定框架治療

香港醫療制度完善，病者不應因中西醫治落差而承受不必要的病苦。香港中醫西醫不通則不利病人，之前已藉創新科技署資助項目，2015年廣泛從專業意見交流中找尋銜接細節，做了一個整體不錯的《中西醫協作路向調查報告》。今次探究中醫西醫治理疾病可接受的協作互補模式，憑藉一股理想和信心，希望靠自己的心得，再加上各大學專家的智慧，撫石進而行。

中西藥並用 沒多大副作用

深知了解不易，當然不敢輕率前進。審慎地用了多層嚴謹方法學，找了很多專家學者。首先由香港3間大學做系統性審查，看中西醫協力治理疾病時比較上有沒有好處，找出良好的專業證據。

而綜合系統性評審研究也看到中醫西醫同時用藥時，病人沒有多大副作用。平台上組成專案組，找有關皮膚科、神經科、癌症的專科醫生，籌劃如何建立策略性臨牀框架。還找了很多其他香港及國內外專家指導，當中有幸得到中國中醫科學院首席研究員及終身研究員陳可冀教授，和中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮教授為榮譽顧問，推行了一系列研討會，主題為中醫和西醫如何有效應對專病，深入講研。

臨牀策略框架 活用再改良

打通中醫西醫都可接受的臨牀診治實在不簡單。從各方面考量之時，了解到西醫最想有臨牀實踐指南，治療有清楚證據為依據。但中西醫協作，本身各有所信各有所循，難有共通語言。最後發覺應推行一臨牀策略性框架，以雙方醫療原則為主導，病人所需為基礎，框架由各專家互協商討，各方可活用再改良，集思廣益，參與的醫學專家可根據自己需要依法活用，根據框架要求和考量，而不只在乎實驗理論研究。從經驗再轉化為更有用的框架，不斷產生的互補框架臨牀模式中，為病者治療過程中找到雙方的好處。

說出來繁複，其實是在複雜情况下，發展一個可持續發展的中西醫結合體，為市民健康踏出一步。

文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）