訓練篇：「穩陣」4招 練腳力強腰腹

1. 腳趾運動

針對腳掌小肌肉、掌板肌肉和局部伸展足底筋膜的訓練

第一階段：腳掌貼地，5隻腳趾盡量提起

第二階段：大腳趾貼地，其餘4趾盡量提起

第三階段：大腳趾盡量提起，其餘4趾貼地

注意：運動時腳腕不要左搖右擺

2. 比目魚肌

腳前掌踏磚塊上，慢慢提起腳踭，至腳和小腿成垂直線。然後腳踭慢慢下降，直至觸及地面

注意：過程中腳前掌要抓實磚塊，下降時動作要慢，提腳約用2秒，下降約用4秒

3. 髖旋轉肌肉運動

坐下，右腳在前，曲膝90度；右前臂按地面，與右腿平衡，左腳在後，曲膝90度。慢慢提起左小腿，並慢慢放下；換邊再做

注意：運動時收腹，身體保持穩定、膝關節保持90度

4. 髖外展運動

坐下，右腳在前，曲膝90度；右前臂按地面，與右腿平衡，左腳在後，曲膝90度。慢慢提起後腳，並慢慢向後伸，返回原位；換邊再做

注意：提腳時小腿與地面保持水平

多練習以上4式，雙腳必定「穩穩陣陣」！

示範：梁佑文（香港物理治療學會會員、註冊物理治療師）

■有片睇

4式防拗柴bit.ly/2RcA2NU