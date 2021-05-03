水俁病，英文是Minamata Disease，又稱「窒素-水俁病」（Chisso-Minamata disease）；水俁，是事發地點所在的日本南端熊本縣水俁市；窒素，則是事件的罪魁禍首窒素株式會社，該公司在1908年已在水俁市設肥料廠，水俁市得以發展，亦全仗這肥料廠帶來的經濟效益。在1932至68年間，肥料廠把大量工業廢水排入市旁的水俁灣。這些廢水含有高濃度的甲基汞（Methylmercury）（汞，即水銀），污染海中生物。在水俁灣捕獲的魚貝海產，是水俁市居民的主要食糧，食用受到汞污染的海產會導致水銀中毒，人畜皆無倖免。

亂倒重金屬 受害者神經系統紊亂

首先在1952年，水俁市許多貓兒，跟着是其他家畜例如狗和豬，出現瘋癲現象，時而發足狂奔，甚至跳海自殺。跟着開始有居民出現神經系統紊亂的病徵，之後病例陸續增多，患者多是當地的漁民家庭成員，最終約四分之一市內居民受到影響。受害者患上失智、聽力及語言障礙、行動困難、痙攣、神經錯亂，甚至死亡。起先當地居民以為是什麼怪病，到了1959年， 熊本大學醫學部發表研究報告，指出水俁病原因是當地窒素工廠排出的有機水銀。一如所料，窒素公司馬上否認，用盡手段來掩蓋事實，更拒絕停止排放廢水，甚至僱用打手毆打報道事件的記者。直至1968年，日本政府才一錘定音，確認水俁病和工廠含汞廢水之間的關係，但多年的延誤，不知添了多少名受害者。

魚蛋水銀含量幾乎是零？

最諷刺的，是因為日本政府的延誤，以致未能阻止類似事件在1966年於新潟縣重演，這史稱「第二水俁病」的罪魁禍首是昭和電工。和窒素公司如出一轍，昭和電工亦企圖逃避責任。日本企業常以良心企業作標榜，可是窒素和昭和電工的所為，明顯是昧着良心；今次日本政府決定排放核廢水入海洋，又聲稱此舉對人體和環境無害，不知會不會是「水俁病」的翻版。

多年前閱讀有關「水俁病」的資料，激發我研究本港食用魚的水銀含量。大海海牀蘊藏大量有機汞，海洋生物包括魚類，體內無可避免地都含有微量的水銀，其中以掠食其他魚類維生的大魚，例如劍魚、金槍魚（即吞拿魚）等，因為不斷攝取其他魚類積存體內的水銀，含汞量特高。我們量度了廿多種最常見食用魚的水銀含量，結果發現全部安全，即使含量最高的東星斑，都不超越安全標準。香港人很擔心可能受到工業污染的淡水魚，水銀含量比海魚還要低。當年香港還未流行吃魚生，所以我們的研究，沒有包括金槍魚、金目鯛等掠食魚。我們的研究還發現了一個奇怪現象，就是魚蛋的水銀含量：當時我們以為魚蛋成分是多種掠食魚的魚肉，水銀含量一定偏高，那知從超市隨機挑選的數款魚蛋，水銀含量差不多是零。內裏是什麼原因，留待讀者各自推測。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）