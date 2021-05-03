知多啲：異物傷尿道 嚴重可失泌尿功能

外科專科醫生姚志鵬指，把異物放入體內，「理論上，通道愈窄愈危險」，故三者中以尿道風險最高，特別是男性尿道窄，若放入尖銳物件，可能會令尿道破損，導致發炎；嚴重更可致尿道收窄、失去泌尿功能；加上尿道屬無菌狀態，放入異物會把細菌帶入身體，增發炎風險。而把異物放到肛門，風險較放入陰道高，因物件有可能隨肌肉收縮，整個被吸進體內，甚至進入腸道；相比陰道末端是子宮，距離較短，把異物放到肛門會較難取出。

摩擦發炎 無法取出「手尾長」

性治療師邱貴生補充，為追求一時快感而將異物放入體內十分危險，因未知所使用的物件會否太尖銳，尺寸會否過大，或在過程中增加摩擦，令肛門、陰道損傷甚至發炎，以至無法把物件取出，「手尾會好長」。他不建議胡亂將任何物件放入體內，「要令身體愉悅、有刺激，有好多其他方法，用手自慰已經是好好的工具，亦不會對身體有損害」。

過分依賴器具 可致性功能障礙

他續指，有些人有特別的性喜好，透過使用器具，如性玩具，把異物放入體內獲取快感。如有需要，建議到有信譽的性商店購買設計安全的性玩具：男士可以選擇人工陰道（俗稱飛機杯）、女士可選擇假陽具、震動器等，使用時要做足保護措施，如加入潤滑劑、在物件套上避孕套等，減低受傷風險。然而，將異物放入體內不應是獲取快感唯一途徑，如發現自己過於依賴這類方法，或需要尋求專業人士協助，了解背後動機及心理問題。

姚志鵬亦指，若長時間過分依賴某一類器具自慰，即使日後有穩定性伴侶，亦未能有性興奮或滿足，導致性功能障礙。

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