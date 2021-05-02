ways of seeing：疫下回顧 展覽鑊鑊甘日常

《1.5米》 10種疫境 1種精神

展覽以一本橫度的白色小書展開，《1.5米》以與口罩相若的大小與形狀釘裝，記錄10名香港人在疫情下各自的處境。去年2、3月，我城陷入搶購物資的恐慌之際，身處海外的港人又爭相以價錢被推高3倍的機票回港，報道指乘客為免在機艙內被感染，全副武裝，不吃不喝。黎穎詩形容感覺如世界末日，觸發記者出身的她想到記錄下來的必要，馬上找來攝影師謝柏齊商量合作，「剛爆發時我們會講起100年前人們怎樣怎樣，100年後的人回看現在的我們，會不會也能有些啟發呢？」團隊訪問了10名不同職業和家庭崗位的對象，黎穎詩笑說製作過程本已體現「好肺炎」的日常——有受訪者因防疫顧慮，不欲陌生人到家中拍攝留家工作的場景；有受訪新人因婚宴人數限制於20人，未能讓採訪團隊現場跟拍。

船員、外傭、全職媽

《1.5米》設有電子書，讓觀眾線下也可衛生地閱讀。書名暗示防疫不獨是個人的事，往往涉及人與人的相處。書中記述一些孤立無援的處境，形態各異，例如換班船員一度被認為專門「帶毒」，年輕船員盧犖賢則認為每次船的靠岸都相隔20多天，自己理論上才是最安全的人，反而擔心每次泊岸登船的工人會把病毒帶到船上，而每繞地球一圈，就會停靠10個碼頭，每個碼頭至少有20人登船。又如被視為將病毒在家庭間交叉傳染的外傭，假日不獲准外出的Jec，每日卻要如常到街市買菜煮飯，被要求回家前須預先通報，好讓僱主躲進房間，更被拒絕一同進餐。消毒和給停課少主說故事的工作量大增，她問：「我盡了應盡的責任，為什麼卻被剝削應有的權利？」家中口罩被收起，她誤會不夠用，還將工會分發所得的一盒拿出分享。

全職母親方鈺鈞的一段「奇幻旅程」則提供了一種正向態度的參照。疫情開初她想起一齣電影中，猶太裔父子被抓進納粹集中營的經歷，為讓兒子有活下去的希望，父親便告知他們正身處一場冒險遊戲，達成指定任務就能得分獲獎。搬移經驗，這名媽媽相信小孩如何看世界，關乎成年人如何表達，「無論社會多動盪不安，兵荒馬亂，我們還是可換個角度理解這個世界」。她得出「留在家的日子必須開心好玩」的結論，於是與孩子在客廳撐起帳幕露營，看YouTube做早操，聖誕節更買虛擬機票，在電腦屏幕前假裝搭乘商務客艙，到芬蘭欣賞極光，享用自製朱古力火鍋「飛機餐」。

疫境中的意外收穫

無心插柳，黎穎詩認為這系列的紀錄呈現了積極的取態。從未下廚的人上癮似的愛上煮食，一邊穿梭街市窄巷，一邊神經兮兮地消毒被碰到的手肘腳踝；被歧視的船員從不能旅行的人可安心留家吃凍肉、蘋果和荔枝，明瞭行業存在的必要。不同角色崗位的人在各自的處境碰巧都樂觀應對，她認為某程度反映香港人精神，「讓現在和將來的人看看當時香港人如何生活，那種樂觀我們譯作heart-warming，就是當你回頭看，會發現全部故事都是開心的」。

《熱X像》 反思被拍攝時刻

展覽邀請3名視覺藝術家創作，蕭偉恒的《熱X像》利用紅外線熱像測溫儀拍攝一系列人像照，顏色鮮艷的相片打印後，整齊在燈箱上列陣。自疫情爆發，大部分場所都需要檢測體溫方能進入，起初對被探熱槍掃描感到不適的他，自言隨習慣慢慢適應，甚至自行湊近完成，認為這已無可避免成為了進入場所的交換條件。於是他反過來充當這在他眼中充滿攻擊性的拍攝角色，邀請日常生活上遇見的人為拍攝對象，再將圖像物質化，將動作抽離觀看，讓人思考行為背後監控與私隱的本質。與展覽發起人徐世琪的對談裏，蕭偉恒說希望藉此提醒觀者更珍重日常被攝的時刻，恍如墓碑的排列方式也有其深意，「一天裏我們留下了那麼多影像，每個影像留下來就代表那一瞬間已經死亡。我們奉上那麼多的影像，都是過去的自己，都已經逝去，我們如何可在將來避免？」

《化身》 回溯曾有過的連結

「你好，歡迎。歡迎來到新世紀，你或者唔想承認，但我哋已來到一種獨行的新現實。想同人真係相處的渴望，除了用網絡的虛擬方法去紓解，今天，我會介紹另一種虛擬方法去協助你回溯曾經有過的緊密關係。即使分隔異地，你都可以感到轉化，與人重新連結。」戴上耳機，嚴瑞芳的錄像裝置《化身》的影像呈現電腦桌面背景般的風景照，一把女聲為這場旅程導航，邀請觀眾用力呼吸、踏前，跟隨聲音描述穿越無盡的時光隧道進入「下一間房」（觀看前方的大屏幕）。

影片中，兩名表演者透過一連串的肢體動作互動，例如開首的「#9跟隨」，她們的腳趾緊貼腳跟，交替位置，不斷前行，耳筒裏的女聲敘述：「跟住前面的人行，你覺得可靠嗎？跟住朋友，令你覺得危險嗎？還是因為危險，所以要跟住他？即興把自己的反應暴露，一種危險的狀態，藉一個人的陪伴，呢種陪伴成就修煉，修煉自己與對方眼中的自己」，引起遊行時摩肩接踵的人群往同一個方向疾行的想像。

自立語言 突破禁制

「#8禁語」則提到源於湖南江永縣的「女書」，一種因為昔日中國社會不讓女生讀書識字，而流傳於女性間用以秘密通訊的發明。聲音導航描述：「所有女書都是手抄本，沒有標點符號、段落、書名、作者、年月日。你、我二字，寫得潦草一點都分唔清，這是她們故意含糊主語，或是根本不想分？練習沒人可以禁制的默契。」嚴瑞芳指，建立自己的語言便可不被禁制地溝通，在她眼中這就是默契。而選擇形體表演亦形同此理，「我覺得姿態你不能censor我」。

《當我看着現在的你》 給下一代的信

徐世琪介紹，當嚴瑞芳的《化身》嘗試回溯記憶，展場以間隔闢出的另一角、王偉健的《當我看着現在的你》則像將充滿未知的當下與未來扣連。《當我看着現在的你》的場景設置如一間書房，觀眾可坐在書桌前閱讀相簿裏的手寫信。王偉健邀請10名新手父母給他們的孩子寫信，並親自讀出。有媽媽表達了懷胎時的憂慮，「心裏好苦，連口裏都是苦的，眼淚似乎沒有任何好處，有人說情緒會大大的影響到胎兒的個性，我真的怕你一出生就是個傷感悲苦的人，『我不想情緒波動，甚至不想有情緒的』，我跟自己說，避開讀新聞，最多是各標題黨，跳過一幕幕畫面」。也有父母嘗試想像孩子的將來，「兒子，當你長大後看着這城市的人，他們看似冷漠，但在危難之時，他們比任何人都更熱心，更會連結一起，因為他們有比任何時候更大的歸屬感，即使他們已不在此城，或是身陷牢獄」。更多的是囑咐：「現在的你，請只管無憂無慮、健康的成長，無論發生什麼事，香港變得再差，也請記得：爸爸、媽媽一直都在。」王偉健希望，藉作品可讓觀眾在這個不安的時代下，從這些冒險孕育下一代的父母的獨白中，找到共鳴和力量。

無法撼動，不等於要放棄

「真係鑊鑊新鮮鑊鑊甘。」這場全球世紀大疫症，對香港的打擊不僅是一場大病，徐世琪笑言每天看新聞都有「未夠衰，都仲可以再衰啲」的感覺，自然而然就想到這個形容，地道得甚至無法直接翻譯。展覽英文譯名為「Can't Touch This」卻是另有深意，源自1990年代的歌曲U Can't Touch This，疫情下美國一名校長曾改編歌詞，在校內勁歌熱舞宣傳防疫。徐世琪認為「You can't touch it」另一方面寄寓了較消極的意識，「疫情發生，開始時覺得很多東西會塌下，可以重新來過，有新的希望，例如資本主義、新自由主義。但其實沒有，制度依然存在，政府依然如舊，他們是untouchable，就算世界如何變，都撼動不了」。展覽呈現的卻偏偏不是這種絕望情緒，「雖然很多東西似乎改變不了，但不代表你不向可以撼動他們的方向走。未必是正面的希望，但有動力讓你繼續做一些事，做多做少，有沒有影響都繼續盡量做」。

「鑊鑊新鮮鑊鑊甘」

日期：即日至5月23日（逢周一休息）

地點：中環永和街23至29號俊和商業中心8樓WMA Space

時間：下午12:00至晚上7:00

網址：wma.hk/zh（請提前預約）

文˙ 潘曉彤

{ 圖 } 謝柏齊、WMA提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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