餐桌共學：第一道菜：意大利蔬菜湯

1.不時不食、在地食材

意大利蔬菜湯的食材配搭和烹調方法非常之多,沒有所謂最原始的食譜。不時不食、在地新鮮食材是意大利蔬菜湯的精髓。我笑說如果被綁架到意大利,只要你告訴意大利mamma你正在吃什麼樣的意大利蔬菜湯,她就能馬上準確地知道你身處的位置。

意大利南部的意大利蔬菜湯的主調由番茄、蒜和橄欖油組成,通常加入意大利麵。在中部則以豆類為主,並加一塊厚麵包;北部的通常是葉菜和新鮮香草,加入米一起煮。

煮湯的食材帶出湯品的風味,而煮湯的時間決定食材如何帶出湯品的層次與質感。例如煮意大利蔬菜濃湯(minestrone),就先把洋葱、甘筍、西芹和薯仔炒好,加入番茄和高湯熬煮2個半小時,再加入豆類煮至理想的濃稠度,最後才加入其他蔬菜。這樣會煮出濃郁綿滑的湯底,煮出軟而不爛的豆類和爽脆的蔬菜,只靠食材本身而煮出濃稠的湯底,毋須加任何其他增稠劑(如麵粉和忌廉之類)。如要煮意大利蔬菜湯(minestra),想要較清淡和精緻,必須把蔬菜切成大小一致,因為每種蔬菜所需的烹煮時間各有不同,每款蔬菜逐一汆燙至八成透,最後一起放到已調好的高湯底中烹煮餘下的兩成,這樣就不會有一些蔬菜過生或一些煮得過軟。

蔬菜湯和肉湯結合

由於在各地bistro曾經中伏,對意大利蔬菜湯一直敬而遠之,直至第一天到達我的host family餐廳,放下行李,Mamma Teresa即給我一碗他們家的鎮店招牌菜:Minestra Maritata(美國人翻譯成wedding soup)把我對意大利蔬菜湯的偏見擊得粉碎。「婚禮湯」的翻譯我覺得有點奇怪,其實它並非在婚禮飲的湯,而是比喻像婚姻般的湯。Mamma Teresa的蔬菜湯,以7種當地野菜和蔬菜、加上附近小農的辣肉腸(salsiccia piccante)、風乾火腿骨、煙豬面頰肉(guanciale)、豬腳、豬耳等,做成Minestra Maritata,蔬菜湯和肉湯分別熬煮,上菜時才把肉湯加到已裝有一半蔬菜湯的碗內,兩種湯完美結合,配上pizza ionna(一種以玉米糊polenta放入土窰烤成的麵包)一起吃,就如婚姻一樣美好,是Minestra Maritata的意思。有時Mamma隨意煮純素的蔬菜湯給我作福食,如香草蠶豆湯、西蘭花麵包湯、番茄雞心豆湯等,也是美味得驚為天人。

歷史悠久的主食

相對於到18世紀才大眾化的意大利麵,意大利蔬菜湯是歷史悠久的主食。在中世紀的意大利,小麥麵粉是非常珍貴的食材,富裕階層才能享受小麥麵粉做的麵包,一般百姓只能吃混合了雜糧、如斯佩爾特小麥(spelt flour)、祼麥、小米、大麥等做的麵包,和以穀物和蔬菜煮成的雜燴蔬菜湯作為主食。即使在13世紀意大利麵開始普及,以小麥粉做的意大利麵,仍然是屬於上流社會的美食,勞動階層只能在慶祝祭祀時才會吃意大利麵。意大利麵也會被放入湯中成為意大利湯麵(pasta in brodo),或成為蔬菜湯的配料,和其他穀物一樣煮30分鐘至2小時至非常柔軟才食用,意大利蔬菜湯可說是意大利麵的原形。

所以如果我們上意大利餐廳吃套餐,會見到意大利蔬菜湯、意大利麵和意大利燉飯(risotto)都歸類為開胃菜(antipasti)後的「第一道菜」(primi piatti),是屬於澱粉質的主食,而不是港式西餐廳般把雜菜湯視為餐前湯放於套餐中。

回想起在美國酒店大堂那杯意大利蔬菜濃湯,湯中那入口即融的通心粉原來是模仿中世紀的食法啊!那些中伏之蔬菜濃湯,大概是因為廚房設施與人手有限,為方便快捷而混合各種罐頭而成,加上烹煮過久的結果吧。

2.第一道菜(primo piato)

Menù一字是18世紀末意大利由法國借來的字,本身意義是清單(lista)或筆記(nota),是16世紀意大利城邦貴族的管家用來為主人計劃和組織宴會、調配人手、例出食材預算、管理幾十至百多道菜式與娛賓節目流程的專業文件,當然這宴會的形式是深受當時美食先驅的法國所影響。後來除了管家手頭上的專業文件(menù),每名賓客均獲一份說明宴會流程菜單(menù),到19世紀傳到酒店業發展成像現今上餐廳點餐前讀到的菜單。

意大利統一後,貴族管家的餐單組織方式被一般家庭應用到日常、節日和宴會的菜單規劃,但慢慢冒起的資產階級具獨特的生活方式,不再模仿貴族的奢華飲食。一位出生於米蘭的醫生Angelo Dubin在食譜「Cooking for Delicate Stomachs」(La Cucina degli Stomachi Deboli, 1857)提倡四道菜的日常晚餐:一道湯,一至兩款肉類,或一款肉類加一道熱食配菜和甜品。午餐應只有兩道菜:意大利麵,一道肉類與配菜。這種給胃虛者的飲食建議大受歡迎。

意大利料理之父Pellegrino Artusi在1891年寫成Science in the Kitchen and the Art of Eating Well(La Scienza in Cucina e L'arte di Mangier Bene),收集及整理意大利各地食譜和分享飲食心得,奠定了近代意大利人的生活形態和飲食哲學。

■Menù

開胃菜 antipasto

第一道菜 primo piato

第二道菜和配菜 secondo piato e contorni

芝士和水果 formaggio e frutta fresca

甜品 dolce

咖啡 caffè(指濃縮咖啡espresso coffee)

(幫助消化的)餐後酒digestivi,如grappa, limoncello, amaro

正規餐廳的菜單

這是近代節慶或假日家庭聚會、宴客和正規餐廳(ristorante)的菜單,如果上fine dinning的餐廳,開胃菜前有小口菜(stuzzichini, 即法國的amuse bouche),之後2至3道antipasti,2道primi,2道secondi(當然分量會少得多),芝士之前會來一個雪葩(sorbetto)或甜品之前來一客pre-dessert作清口菜。吃完甜品後,上咖啡時會配上小甜點(piccola pasticceria)。

開胃菜和甜品不會出現在一般家庭平日的餐桌上,只有一道primo和一道secondo,先吃小量澱粉質(primo),再吃較豐富的肉類或魚類(secondo)和配菜(contorni),如只淋上橄欖油和醋的青菜或番茄沙律(對!沙律屬於配菜而不是開胃菜),這樣就不會吃過量的肉類,保持每餐營養均衡,而甜品則以水果代替,甚至省略,但餐後的咖啡必定登場。當然,只有開胃菜和primo,或只有開胃菜和secondo的餐桌也十分常見。

以下是根據Mamma Teresa煮給我的福食而演化的快速煮意大利蔬菜湯,用在香港可買到的本地蔬菜,除了雞心豆從意大利來,其餘都是本地菜:有林村的番茄、八鄉的洋葱、粉嶺的甘筍和茴香、坪輋的法豆、蕉徑的萵筍、西芹和薯仔,一次煮一大鍋,趁熱放入剛好一人份的玻璃瓶,扭好蓋放入雪櫃(可存放1個月)或冰格(可存放3個月),成為我的懶人罐頭湯,翻熱就可以吃了。

意大利蔬菜湯 minestra

【材 料】(6至8人份)

˙雞心豆(未浸水)……100克

˙特級初榨橄欖油……40克

˙洋葱……200克

˙甘筍……200克

˙西芹……150克

˙蒜頭……2瓣

˙自家製番茄醬……500克

(可以用新鮮番茄,或罐裝/包裝番茄代替,記得留意食物標籤,選不含添加劑,如酸度調節劑和增味劑的產品,也可用其他蔬菜高湯或肉類高湯代替)

˙薯仔……200克

˙法豆……100克

˙萵筍……200克

(因為我上一餐把菜葉吃掉了,所以只用莖部,其實放入葉的部分也可)

˙茴香……30g

˙月桂葉……1片

˙海鹽……10克

˙黑胡椒……0.2克

˙parmigiano reggiano或pecorino芝士……5g

【做 法】

1.雞心豆以豆重量的4倍水量(即400g/ml)浸泡6至8小時,天氣熱時放於雪櫃浸泡12小時。浸泡後倒掉浸豆的水,把豆放到鍋中,加入清水至完全蓋過雞心豆,加入3克(半茶匙)的海鹽,以中小火煮,水滾後煮30至45分鐘或直至雞心豆變軟,但仍然維持完整形狀的狀態。我平時都不將豆浸泡,把豆加入250毫升水中,放入海鹽,直接放入電壓力鍋煮。

2.所有蔬菜以清水洗淨,甘筍和萵筍去皮,所有蔬菜切丁,蒜頭切小丁,備用。

3.在另一個湯鍋,放入橄欖油,以中火加熱,放入洋葱、甘筍和西芹炒,直至看到洋葱變透明,放入蒜頭。

4.炒至傳出蒜香,便加入番茄醬。

5.煮至番茄醬滾後,加入步驟1的雞心豆,連煮豆水一起加入鍋中。

6.放入月桂葉 ,滾後收至中小火煮15分鐘。

7.加入薯仔,待薯仔煮軟後加入法豆。加入薯仔後,薯仔的澱粉釋出令湯變得濃稠,如嫌湯太濃稠可加點水或高湯。

8.湯滾後,加入萵筍煮熟,再以海鹽和黑胡椒調味。關火,最後加入茴香。由於我將茴香當新鮮香草用,所以最後才加,如想當成蔬菜使用,可與法豆一起加入。

9.上碟,撒上parmigiano reggiano芝士,最後淋一圈橄欖油。完成。

蔬菜分次序煮免熟透

煮家常菜,我通常盡量偷懶,沒有細緻地把每種蔬菜先逐一汆燙以達致一致口感,只將較難煮透和較易煮熟的蔬菜分次序加入,但也不能太懶,把所有食材一次過加入鍋裏煮,這樣當豆類和根類蔬菜煮得熟透,莖類蔬菜和葉菜便會煮得過軟了。如增加雞心豆和薯仔,並延長烹煮時間,雞心豆和薯仔煮至融化,湯變得濃稠,便成了蔬菜濃湯,也可加入麵包、意大利麵或穀類。意大利蔬菜湯的材料配搭非常之多,我所分享的只是千萬食譜中其中一篇,其他的則有待大家發掘。

