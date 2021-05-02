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家明雜感：《大國民》80年紀念

【明報專訊】昨天五一勞動節，是美國經典電影《大國民》（Citizen Kane）的八十周年。十年前的五一，我在本欄寫過影片的七十年紀念，本文是為「續集」，嘗試以廿六個英文字切入。

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