【明報專訊】香港藝術中心放映了幾齣德國科幻電影,包括表現主義經典《大都會》(Metropolis)和《泥人歌林的誕生》(The Golem: How He Came into the World)。這次節目以「機械仿生:德國電影中的欲望與科技」為題,卻把《泥》這齣一般被分類為恐怖怪物類型的默片包括在一系列科幻作品中,實在巧妙。其實「泥人歌林」就如《大都會》的機械人,雖然用泥而非金屬製成,但「機械人」最初也不是大眾印象中的金屬電子產品;「Robot」一詞源自Karel Čapek在1921年的舞台劇R.U.R.,是有血肉的人造人。同樣是人被自己欲望所反噬的故事,《泥》這齣恐怖片以靈界和魔法來作世界觀設定,其實也表達出創作者對現代科技與傳統文化之間的反思。