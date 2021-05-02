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2021年5月2日星期日
星期日生活
{不退達人}鄒幸彤 權利，不行使就會失去
懸浮的碑 工人的命
爭取工殤紀念日和紀念碑二三事——悼工殤運動鬥士陳錦康逝世兩周年
安徒行傳：極權無間道：哈維爾與《乞丐歌劇》
哲學角度：再論洪席耶：「試當真」世界觀能繼承CapTV的「藝術逆民」使命？
開門讀書：書店裏的人和事
阿貓阿狗：#107 理髮
圖文城市
七情上面：移民潮下 惶惶人心
同場加映：【已FC】福島核事故造成96隻觸手八爪魚？假新聞！
星期日現場：疫情下的生離死別
十二因緣：隨心所欲
劇透紙背：《泥人歌林的誕生》：留在牆內，還是流散？
評影習寫：編織火草筒裙的記憶：《丟失在這裏，住在這個村》
家明雜感：《大國民》80年紀念
影片簡評
咩世界：第190期 ／唔溫都識
漫畫連載：That City那城 Vol. 44
星期日文學‧趙曉彤：自由奔放，細看飛翔的鄰居
餐桌共學：第一道菜：意大利蔬菜湯
社會實驗：我們推着一部夾公仔機，希望找尋口罩下的笑容
無定向學堂：性暴力「幸」存者 以物說故事充權
ways of seeing：疫下回顧 展覽鑊鑊甘日常
未來城市：遣散費冲淡又冲淡 叫停未有期 為打工仔救急 失業保險要「再出發」
星期日現場：疫情下的生離死別
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【明報專訊】今年三月，我陪伴海太太探訪留在醫院隔離的丈夫，因疫情關係，她只能站在病房門外，向護士詢問有關海的病情。
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{不退達人}鄒幸彤 權利，不行使就會失去
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