沙頭角行山 勝在人流較少 層層大白茅 梯田浪漫「飄雪」

今次帶路的達人是山齡逾15載的野外定向教練鍾子健（十仔），推介路線輕鬆易行，而且人流較少，走起來相當寫意。

相信在不少港人心目中，沙頭角大部分地方仍是禁區，要通行證才可進出。其實在2012年後，特區政府逐步開放沙頭角邊境禁區，部分村落不用通行證便可自由出入，今次到訪的担水坑村，便是其中之一。

3至5月花期 觀賞勿亂踩

前往鄰近邊境的担水坑村，並非如想像般遙遠，可在上水坐78K九巴或55K綠色小巴，兩者均於沙頭角公路—石涌凹段（担水坑站）落車，車程約30至45分鐘。巴士約20分鐘一班，小巴班次較頻密，4至10分鐘一班，交通尚算便利。在担水坑站落車，往上水方向行約幾分鐘即見到一個路牌「蕉坑」，隨指示轉右進入，沿引水道行不出10分鐘，左手邊便見到一大片荒廢農田，即到了第1個checkpoint：梯田。

梯田，顧名思義是在山坡上建出一級一級的農田，這設計一來可開拓更多田地，二來有助土地蓄水，因地勢呈梯級形，可減慢雨水向下流動的速度，有利雨水積蓄在田內，而土壤和肥料也不易被冲走。

香港的梯田，最有名的莫過於位於大帽山北坡的梯田，據稱之前用來種植茶葉。而在担水坑村的梯田，翻看資料，曾種番薯及花生等，可是上世紀70年代農業開始式微，梯田逐漸荒棄，現時在梯田間可見到零散的墓地。

一眼望去，每級田地都長滿了大白茅，這種草本植物可說十分「粗生」，對土壤及水分等要求不高，即使被火燒過後，也可以迅速回復生長。每年3至5月是花期，在草的頂端結成白色小穗。記者4月到訪時，一層層的田地上如撒滿白色飛雪，襯托出梯田的美態。

若在其他日子前來，則會見到綠油油的梯田。

一行人看着美景，急不及待想走近看看。十仔提醒我們，走入梯田時，應走在現有及明顯的小路，別進入廢田內，踐踏植物。

探尋荒廢校 入村莫擾民

欣賞完梯田，原路返回引水道，越過引水道橋，沿主路前行，再轉入左邊小徑，進入担水坑村的主路，前行至路口時左轉會看到另一大片草地，多走數分鐘便會見到一支帶有鏽色的「燈柱」。十仔指這並非燈柱，相信是有百年歷史的電報杆，因為之前有人在此處尋找昔日沙頭角支線鐵路線的遺蹟，無意中發現這支電報杆，推斷是當時沿沙頭角支線鐵路線而建。我們看到杆身上印有一些英文字，但字體已變得模糊，只見到「London」字樣，其他字母則較難辨認。

離開「電報杆」後，十仔示意沿石屎路繼續前行，至分岔位右轉小路，約5分鐘後景觀變得開揚，原來在此可以用另一角度俯瞰剛才到過的梯田，把整個梯田全貌盡收眼底。

之後從小路再次返回石屎路，又再進入担水坑村，十仔請我們降低聲浪，別影響村民。沿担水坑村內的主路徐徐前行，至見到一個棄置的村校，即是第2個checkpoint「群雅學校」。學校最初成立於1930年，是村內唯一的學校，前稱泮林書室，至70年代，因學生人數遞增需建立新校舍。可是隨農業式微，不少村民遷離，學校於2006年停辦，校舍荒廢至今。是次經過的便是70年代興建的新校舍，而原先最古舊的校舍，則被村屋包圍，未能一睹其全貌。

戰壕機槍碉堡保存良好

到訪過群雅學校後，隨校舍旁的「行山徑」路牌指示方向行，之後踏上山嘴村路向上行，至左方有個山徑路口，轉入去，行上山，可到第3個checkpoint：軍事遺蹟，是次共走經4個遺蹟，每個距離也很近，保存十分良好，值得一看。

首先從山徑上行約5分鐘，可於右方見到一條長長的戰壕，十仔指戰壕延伸至山上不同位置，眼前所見的一段約2至3呎闊，深度約近4呎，他解釋「原先的戰壕深度應較深，只是兩旁的泥土不停傾瀉入坑內，令它愈來愈淺」。之後再前行數十步見到「機槍碉堡」。十仔着我們留意，這些機槍碉堡的窗口設計，都是「內窄外寬」，估計是配合日軍當年所用的機槍。

離開機槍碉堡，沿山徑行多數分鐘，右邊見到一個明顯的小路入口，進入後往上行，可看到一個卵石池，池口呈正方形，面積約2呎乘2呎，池口的三邊建有凹凸不平石砌牆壁，據傳是日軍的沐浴場所。

原路返回主路，再前行約5分鐘，右轉入小徑，發現一個較大型的機槍碉堡，設計與之前一個差不多，只是有5個窗口，碉堡內的空間也較大。十仔特別提醒切勿進入碉堡內，怕日久失修，發生意外。另一方面，這幾個軍事遺蹟，雖然有小路互相貫通，但十仔擔心小路不明顯，有迷路風險，因此提議行主路較安全。

看完最後的機槍堡碉後，重新踏上主路走，向上行，此段路多碎沙碎石，頗為崎嶇，一行人慢慢行，直至見到三角網測站（標高柱），此處可飽覽鹿頸、八仙嶺、烏蛟騰，甚至遠眺至羅湖一帶。欣賞風景後，沿主路落山，沿山嘴村路返回起步點，完成今次旅程，可坐78K九巴或55K綠色小巴往返上水。

■鍾子健

擁有野外定向教練及山藝助教資格，愛尋覓軍事遺蹟、發掘歷史故事，以及探索山上古蹟。

■行程

全長：約5公里

需時：約2小時（不連拍照休息）

交通：

去程：上水站公共小巴總站坐55K綠色小巴，於担水坑站落車

回程：沙頭角公路—石涌凹段（担水坑站）坐55K綠色小巴，往粉嶺或上水市中心

起點：担水坑站→（15分鐘）①梯田→（40分鐘）②群雅學校→（15分鐘）③軍事遺蹟→（20分鐘）終點：山嘴村後山→（30分鐘）返回担水坑站

■賞大白茅梯田

立即去片：

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文：許朝茵

編輯：林曉慧

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